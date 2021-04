Acer anuncia embaixadores da marca para 2021

Sete nomes de destaque no Brasil estão entre os escolhidos para representarem a empresa nas redes sociais

Acer anuncia sua equipe de influenciadores para 2021 no Brasil. Entre os nomes de destaque, que reforçam a estratégia de investimento da marca, estão Bia Napolitano, CherryGumms, Mari Saad, Mariana Nery, ninexT, Nyvi Estephan e Sidão do Game.

No Brasil, entre as prioridades da marca, está a importância de ressaltar como, por meio de um portfólio de produtos diferenciados e tecnologia inovadora, a Acer possui a solução ideal para aprimorar a experiência dos usuários em qualquer atividade do cotidiano, seja qual for seu estilo de vida: desde o trabalho, os estudos e o lazer, até na garantia da melhor imersão e potência para os gamers de todos os tipos.

Caroline Raimundo, Head de Marketing na Acer do Brasil

“A Acer tem um enorme potencial para aprimorar a rotina dos brasileiros e nosso trabalho constante tem como foco revelar como podemos facilitar o dia a dia de todos com nossas diversas linhas de produtos e soluções”, pontua Caroline Raimundo, Head de Marketing na Acer do Brasil. “Escolhemos com muito cuidado e carinho nosso time de embaixadores para 2021 e estamos bastante satisfeitos com a equipe especial que fomos capazes de reunir. Com certeza, ao lado deles, traremos ainda mais novidades incríveis para todos”, finaliza.

Para este ano, o time de “InfluAcers” do universo gamer está bastante reforçado e com opções para todos os públicos. ninexT, jogador profissional de esports – considerado o gamer mais versátil do cenário brasileiro de jogos FPS e campeão brasileiro de Rainbow Six pela Black Dragons em 2017 –, acaba de se unir aos gigantes: CherryGumms, ex-atleta profissional de Rainbow Six, CEO da Black Dragons e parceira da Acer há cinco anos; Nyvi Estephan, streamer eleita como a maior apresentadora de esports da América Latina e terceira melhor do mundo; e Sidão do Game, streamer e youtuber gamer com mais de dez anos de experiência.

Mariana Nery, apresentadora, roteirista e influenciadora digital com foco em entretenimento, também está entre o time de embaixadores da Acer em 2021 e, nos próximos meses, deverá assumir a apresentação de um programa no Instagram oficial da marca.

E as novidades não param por aí! Lifestyle também é uma prioridade para a Acer no futuro próximo e, para isso, a marca já garantiu uma parceria para lá de especial para a divulgação de sua linha de produtos Premium: Mari Saad, youtuber e empresária de sucesso no ramo de beleza, agora também é uma das embaixadoras oficiais da marca no Brasil.

Bia Napolitano também segue a parceria com a Acer por mais um ano! A influenciadora continuará utilizando o bom humor, seu diferencial nas redes, para mostrar como os produtos Acer – da linha Premium, em especial -, podem melhorar a experiência dos usuários no dia a dia.

“InfluAcers 2021”

Para saber mais sobre as surpresas que a Acer preparou para os brasileiros em 2021, fique de olho nas páginas oficiais da marca no Instagram, Facebook e Twitter, e nas redes sociais do time “InfluAcers 2021”.

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. Com cerca de 7 mil funcionários, a Acer engloba desde tecnologia ligada à Internet das Coisas para jogos a realidade virtual, com equipe dedicada à pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que quebram barreiras entre pessoas e tecnologia. No Brasil, a Acer está presente há 11 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, a Acer possui equipamentos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores para o gamer, designer, educadores, escritórios e uso doméstico.

