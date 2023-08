Quais bairros a linha 19-Celeste do Metrô vai atender?

Tudo o que você precisa saber sobre o andamento do projeto e as principais regiões pelas quais a linha 19-Celeste vai passar

Um transporte público de qualidade faz toda a diferença na valorização de imóveis. Casas e apartamentos com boa localização de acesso a serviços de transporte tendem a ser mais valorizados. Com a obra da linha 19-Celeste do metrô, cresce a busca por apartamentos à venda em Guarulhos.

Antes de escolher um imóvel, é importante avaliar aspectos práticos relacionados à segurança, posição solar, localização e mobilidade. Para quem usa transporte público, estar próximo de uma estação de metrô pode fazer toda a diferença na organização da rotina.

A Linha 19-Celeste é um projeto de ramal metroviário que vai ligar o centro de São Paulo ao município de Guarulhos. Por essa razão, ele tem chamado a atenção de quem está procurando imóveis na cidade, seja para morar ou apenas para investir.

Metrô vai ligar São Paulo a Guarulhos

A Linha 19-Celeste tem atraído a atenção das pessoas, pois é um marco logístico importante para as cidades de São Paulo e Guarulhos. O futuro eixo de transportes vai ligar as duas cidades, favorecendo o trânsito, já que deve reduzir o fluxo de veículos nas rodovias, tornando mais rápida e dinâmica a locomoção de pessoas.

Vai facilitar tanto para os usuários de carros particulares quanto para os usuários de transporte público.

Andamento do projeto

A etapa de execução dos serviços de sondagens e ensaios geotécnicos, bem como o projeto básico estão previstos para serem concluídos em setembro de 2023.

Embora as obras estejam seguindo um ritmo lento, houve uma aceleração nas atividades em 2023, se comparado com o trabalho realizado ao longo de 2022.

De acordo com informações do Portal Metrô CPTM[1] , a Linha 19-Celeste, que vai ligar Guarulhos ao centro da capital paulista, “prevê utilizar R$ 252 milhões em 2023, mas até a metade do ano consumiu menos de R$ 28 milhões.”

A linha que vai ligar as estações de Anhangabaú e Bosque Maia deverá ter uma extensão de 17,6 km e um total de quinze estações. Além disso, contará com:

um pátio de estacionamento e manutenção na Vila Medeiros;

dezenove poços de ventilação e saídas de emergência;

duas subestações primárias;

três estacionamentos no Bixiga, Bosque Maia e Catumbi.

Além de cortar a cidade de Guarulhos, o segundo município mais populoso do estado, o metrô vai passar pelos bairros Vila Maria, Via Medeiros e Pari — todos os bairros ganham ligação direta com o centro de São Paulo.

Conexões

No projeto da Linha-19 Celeste estão previstas conexões com linhas importantes e estratégicas:

Linha 3 — Vermelha: estação Anhangabaú;

Linha 1 — Azul: estação São Bento;

Linha 2 — Verde: estação Dutra;

Linha 10 — Turquesa (CPTM);

Linha 11 — Coral: estação Pari (CPTM).

O contrato para elaboração do projeto básico da linha 19-Celeste do metrô de São Paulo foi assinado pelo governo em dezembro de 2021.

Embora ainda não existam prazos concretos relacionados à conclusão do projeto da Linha 19-Celeste, a atual gestão informa que pretende dar continuidade a execução da cobra com o máximo de brevidade.

Por isso, esse é o momento perfeito para investir na aquisição de imóveis que estão estrategicamente posicionados em áreas próximas às linhas e acessos da futura linha de metrô.

Com a conclusão da obra, a tendência é que os valores dos imóveis posicionados próximos às estações tenham uma valorização. Portanto, esta é a melhor hora para adquirir imóveis em Guarulhos, tanto para investidores quanto para pessoas que buscam conquistar o sonho da casa própria.

Foto de Pixabay: https://www.pexels.com/pt-br/foto/trem-de-metro-vazio-302428/