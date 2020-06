Hut Box é a aposta da Pizza Hut para as famílias

Hut Box, um combo com três caixas incluindo entrada, prato principal e sobremesa suficiente para quatro pessoas. Esta é a proposta da Pizza Hut –maior rede de pizzarias do mundo – para as famílias brasileiras nesse momento em que comer em casa se tornou uma necessidade.

Disponível nas principais unidades da rede para delivery direto pelo website (www.pizzahut.com.br) ou pelos apps Uber Eats, iFood e Rappi, a Hut Box conta com oito Breadsticks – sticks assados com massa Pan recheados com mussarela e pepperoni – acompanhados por molho de tomate, duas pizzas médias de massa Pan e uma pizza individual de brigadeiro para sobremesa, com o autêntico brigadeiro preparado com leite condensado e chocolate, desde o recheio da borda até o topo, cortada em quatro fatias.

“Nosso objetivo é oferecer para as famílias que buscam uma boa relação qualidade-preço, com uma opção completa de refeição, disponível todos os dias da semana em todos os nossos canais de venda”, diz o Rodrigo Munaretto, Diretor de Marketing da Pizza Hut Brasil.

O produto está disponível com valor a partir de R$ 95,90, até 40% de desconto caso os itens fossem pedidos separadamente, podendo variar de acordo com cada unidade. Para mais informações, acesse https://promo.pizzahut.com.br/hut-box/.

Hut Box da Pizza Hut

Entregas zero contato – A Pizza Hut conta com todos os procedimentos de higiene e segurança desde o início até a entrega do pedido, que chega lacrado com o rótulo de segurança da marca. O entregador realiza o procedimento de entrega à distância, mantendo sempre o distanciamento necessário para segurança.

Pizza Hut

A Pizza Hut, maior rede de pizzaria do mundo, está no Brasil desde 1989. No país a Pizza Hut faz parte da IMC – International Meal Company – empresa também detentora das marcas KFC, Frango Assado, Viena, Olive Garden, entre outras.

Pizza Hut_Hut Box

Saiba mais sobre a Pizza Hut Brasil

Site: www.pizzahut.com.br

Instagram: www.instagram.com/pizzahutbrasil

Facebook: www.facebook.com/pizzahutbrasil