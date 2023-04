Vantagens de ser um afiliado Shein

Você já pensou em ganhar dinheiro divulgando produtos de uma das maiores marcas de moda online do mundo? Neste artigo, vamos falar sobre como se afiliar na shein, as vantagens de se tornar um afiliado, e como você pode se afiliar à empresa. Acompanhe!

O que é a Shein?

A Shein é uma empresa chinesa de comércio eletrônico especializada em moda e acessórios. Fundada em 2008, a marca cresceu rapidamente, tornando-se uma das líderes do mercado global de moda online.

Produtos e categorias

A Shein oferece uma vasta gama de itens, incluindo roupas femininas, masculinas e infantis, além de acessórios, sapatos e itens de decoração. A marca também possui diversas coleções exclusivas e colaborações com influenciadores e celebridades.

Por que se afiliar na Shein?

Vantagens do programa de afiliados

O programa de afiliados da Shein permite que você promova os produtos da marca e ganhe comissões a cada venda realizada através do seu link de afiliado. Algumas das vantagens incluem:

Comissões atrativas;

Cookie de 30 dias, que garante que você receba a comissão caso o cliente compre dentro desse período;

Acesso a materiais promocionais e banners;

Pagamentos mensais e suporte ao afiliado.

Potencial de ganhos

Com um catálogo extenso e preços competitivos, a Shein tem grande apelo para o público em geral. Isso significa que, como afiliado, você terá um bom potencial de ganhos promovendo a marca.

Como se afiliar na Shein?

Pré-requisitos

Antes de começar o processo de afiliação, é importante ter em mente que a Shein busca parceiros com um público-alvo compatível e que possam agregar valor à marca. Portanto, é fundamental

Passo a passo para se afiliar:

Acesse o site oficial da Shein e localize a página do programa de afiliados, geralmente no rodapé do site;

Leia atentamente os termos e condições do programa;

Faça o cadastro fornecendo suas informações pessoais, de pagamento e detalhes do seu site ou perfil nas redes sociais;

Aguarde a análise e aprovação do seu cadastro pela equipe da Shein;

Após a aprovação, você receberá acesso ao painel de afiliado, onde poderá obter seu link de afiliado e materiais promocionais.

Como promover a Shein como afiliado

Redes sociais

Utilize suas redes sociais para compartilhar conteúdo relacionado aos produtos da Shein, sempre incluindo seu link de afiliado. Invista em fotos de qualidade, dicas de moda e looks do dia, por exemplo.

Blog ou site

Crie conteúdo relevante e atrativo sobre moda e estilo de vida em seu blog ou site. Inclua seu link de afiliado em artigos de resenha, dicas de looks e tendências de moda.

E-mail marketing

Envie newsletters e e-mails promocionais para sua lista de contatos, divulgando ofertas, novidades e dicas da Shein. Lembre-se de incluir seu link de afiliado.

Dicas para aumentar seus ganhos como afiliado:

Conheça bem os produtos

Para promover a Shein de forma eficiente, é fundamental conhecer os produtos e suas características. Assim, você poderá indicar itens que realmente sejam interessantes para seu público.

Tenha um público-alvo bem definido

Identifique as preferências e necessidades do seu público para criar conteúdo relevante e personalizado, aumentando as chances de conversão em vendas.

Utilize técnicas de SEO

Aplique técnicas de otimização para mecanismos de busca (SEO) em seu conteúdo, aumentando sua visibilidade e alcance orgânico.

