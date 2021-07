Fiat apresenta Cronos 2022 com destaque para a série S-Design reestilizada

• Série especial é uma das mais desejadas pelo consumidor e recebeu novos elementos em bronze que conferem maior sofisticação

A linha 2022 do Fiat Cronos evoluiu e chega às concessionárias da marca com uma importante novidade: a série especial S-Design, a mais buscada e desejada pelo consumidor do sedã da marca, passou por uma reestilização visual completa e ficou ainda exclusiva e esportiva.

Conhecida pelo visual com itens de estilo escurecidos, agora o Cronos S-Design privilegiou a sofisticação com a inclusão do bronze aos elementos.

Fiat

A mudança começa pelo exterior, que na dianteira recebeu detalhe em bronze no logo Fiat e na grade inferior; na traseira, além do logotipo na tampa do porta-malas, o nome do modelo e o badge S-Design têm as peças também escurecidas e em bronze.

Internamente, a versão apresenta volante em couro com costura em bronze, painel e console central com detalhes em bronze, e bancos com padronagem diferenciada em relevo e costura em bronze, aqui também na coifa do câmbio.

A série S-Design oferece ainda mais exclusividade, requinte e personalidade com as rodas de liga leve de 15 polegadas e friso lateral, faróis de neblina, retrovisores elétricos e spoiller traseiro.

No interior, o alto padrão de qualidade da cabine combina o ambiente sofisticado com itens de conforto, a exemplo do ar-condicionado automático digital e do sistema Keyless Entry n’Go(conveniência e comodidade extras ao liberar o uso do telecomando para destravar as portas e ligar a ignição; sensores de presença instalados nas maçanetas dianteiras externas e na tampa do porta malas, somados ao botão de ignição instalado no interior da cabine, fazem todo o trabalho ao simples toque dos dedos).

Cronos S-Design

O Cronos S-Design também dispõe de importantes equipamentos, como câmera de ré, retrovisores elétricos, Hill Holder e controles eletrônicos de tração e estabilidade. A série especial pode ser adotada na configuração Drive 1.3 e sai por R$ 4.500,00.

Fiat Cronos

O Fiat Cronos recebe os consumidores também com espaço de sobra, principalmente no porta-malas de 525 litros, o maior da categoria.

Confira os principais itens de série das versões equipadas com motor 1.3 (que produz até e seus respectivos preços:

Cronos 1.3 MT – R$ 72.990

A versão de entrada do sedã tem como novidade o Fiat Script jateado no espelho retrovisor externo, que agora dispõe de indicador de seta, e com a etiqueta Fiat Flag nas laterais dos bancos dianteiros. O modelo reúne economia com o motor Firefly 1.3 de quatro cilindros e câmbio manual e vem completo de série. Traz itens como ar-condicionado, direção elétrica, chave com telecomando, rádio com conexão Bluetooth e USB dianteiro. Além disso, tem monitoramento de pressão dos pneus, vidro dianteiro e travas elétricas, alarme perimétrico, comandos de som no volante e lanternas em LED, entre outros.

Cronos Drive 1.3 MT – R$ 78.590

A versão Drive 1.3 incorpora a extensa lista de itens da configuração de entrada e soma a moderna central multimídia Uconnect™ de 7 polegadas (compatível com os sistemas Apple Carplay e Android Auto, com áudio streaming, entradas USB e auxiliar e conexão Bluetooth), comandos de áudio no volante, entradas USB dianteira e traseira, vidros elétricos traseiros, sensor de estacionamento traseiro e assinatura em LED nos faróis.