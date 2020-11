Cacau Show traz mais de 40 presentes especiais para celebrar o Natal e Ano Novo

Para um Natal especial e com momentos deliciosos, a Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, traz mais de 40 produtos especiais para presentear a família e os amigos queridos. Sempre buscando inovações a marca traz diversas opções de Panettones Premium, das linhas queridinhas do público, laCreme e LaNut. O lançamento Panettone 5 Chocolates (de 1kg), o Panettone Clássico Miau, o Panettone Dreams Fondue de Chocolate, entre outras opções que prometem fazer as festas de final de ano de 2020 ainda mais especiais.

As novidades chegam nas mais de 2.300 lojas da marca a partir do dia 30 de outubro. Uma das principais apostas para este ano é o Panettone Clássico Miau, marca proprietária da Cacau Show e muito querida pelos consumidores, o Panettone com gotas de chocolate ao leite e recheio sabor brigadeiro, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate Miau. Outro lançamento que promete agradar aos paladares mais exigentes é o Panettone Dreams Fondue de Morango, a linha Dreams é inspirada em saborosas e sofisticadas sobremesas traduzidas em diferentes categorias como Tabletes, Ovos e Panettones, e esse Panettone é com gotas de chocolate e recheio de chocolate ao leite e geleia de morango coberto com chocolate ao leite.

E para quem está em busca de um Natal 5 vezes mais gostoso, a grande aposta é o Panettone Premium 5 chocolates de 1kg, que vem com massa tradicional com gotas de chocolate 55%, com recheio de trufa ao leite laCreme e trufa branca laCreme, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate intenso, produto ideal para os amantes de chocolates e também para quem está em busca de um presente premium. Outra opção de presente com toque mais sofisticado é o Panettone Premium LaNut Mezzo, panettone tradicional com avelã, recheio de chocolate ao leite LaNut e chocolate branco LaNut, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate intenso.

Se o desejo é presentear os amigos e familiares uma ótima opção é a Árvore Natal Bytes, caixinha em formato de árvore de natal que vem com drageados crocantes nos sabores chocolate ao leite e chocolate branco, e a Guirlanda de Natal, que vem com bombons de chocolate ao leite nos sabores brownie, pera caramelada, mousse de chocolate, cereja ao licor e chocolate branco com cookies’n cream, essas são algumas das saborosas opções que a marca apresenta para a data.

Já para quem está buscando opções de lembrancinhas, para 2020 são: MonteBello Tradicional Natal, que vem em uma embalagem linda, e o Minicubo Natal, mini caixinha em formato da chaminé do Papai Noel com drageados sortidos de chocolate ao leite e chocolate branco.

Para encerrar o ano da melhor maneira, o Kit Brinde de Ano Novo vem com mini tabletes de chocolate ao leite e bombons de chocolate ao leite com recheio sabor champagne. E para o brinde, acompanha uma taça exclusiva de Ano Novo, com três opções de frases: “Inspire-se”, “Celebre” e “Agradeça”.

Confira todos os produtos da campanha:

Panettone Frutas (500g)



Panettone tradicional com frutas cristalizadas. A partir de R$ 26,90.

Panettone Gotas (500g)



Panettone tradicional com gotas de chocolate ao leite. A partir de R$ 29,90. Parte da renda desse produto é destinada ao Instituto Cacau Show.

Panettone em Pedaços Cobertos (200g)



Pedaços de panettones sortidos cobertos com chocolate ao leite. A partir de R$ 32,90.

Panettone Trufado (550g)



Panettone com gotas de chocolate ao leite e recheio de trufa tradicional e chocolate ao leite, sem cobertura. A partir de R$ 39,90.

Panettone Clássico Brigadeiro (580g) – Lançamento



Panettone tradicional com gotas de chocolate e recheio sabor brigadeiro, sem cobertura. A partir de R$ 54,90.

Panettone Clássico Trufado Mezzo (580g)



Panettone com gotas de chocolate com recheio de trufa de chocolate ao leite e chocolate branco, sem cobertura. A partir de R$ 54,90.

Panettone Clássico Petit Gâteau (580g)



Panettone com massa de cacau, gotas de chocolate ao leite e recheio sabor Petit Gâteau, sem cobertura. Sugestão: pode ser consumido quentinho! A partir de R$ 54,90.

Panettone Clássico Trufado com Frutas (580g)



Panettone com frutas cristalizadas e recheio de trufa tradicional e chocolate ao leite, sem cobertura. A partir de R$ 54,90.

Panettone Trufa Zero (500g)



Panettone com frutas cristalizadas e recheio de trufa tradicional zero adição de açúcar. A partir de R$ 54,90.

Panettone Clássico Miau (650g) – Lançamento



Panettone com gotas de chocolate ao leite e recheio sabor brigadeiro, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate Miau. A partir de R$ 59,90.

Panettone laCreme (650g)



Panettone tradicional com gotas de chocolate ao leite e recheio de trufa laCreme, sem cobertura. A partir de R$ 59,90.

Panettone Dreams Fondue de Morango (750g) – Lançamento



Panettone com gotas de chocolate ao leite e recheio de chocolate ao leite e geleia de morango coberto com chocolate ao leite. R$ 65,90.

Panettone Dreams Trufado Gotas (750g)



Panettone tradicional com gotas de chocolate e recheio de trufa tradicional e chocolate ao leite, coberto com chocolate ao leite. A partir de R$ 65,90.

Panettone Premium Bendito Cacao (750g)



Panettone com gotas de chocolate 55%, recheio de trufa intensa e coberto com chocolate 70%. A partir de R$ 74,90.

Panettone Premium LaNut Mezzo (750g) – Lançamento



Panettone tradicional com avelã, recheio de chocolate ao leite LaNut e chocolate branco LaNut, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate intenso. A partir de R$ 74,90.

Panettone Premium laCreme (750g)



Panettone tradicional com gotas de chocolate, recheio de trufa ao leite laCreme e coberto com chocolate ao leite laCreme. A partir de R$ 74,90.

Panettone Premium Belga (750g)



Panettone tradicional com gotas de chocolate ao leite, recheio de trufa tradicional e coberto com chocolate belga. A partir de R$ 79,90.

Panettone Premium 5 Chocolates (1kg) – Lançamento



Panettone tradicional com gotas de chocolate 55% cacau, recheio de trufa ao leite laCreme e trufa branca laCreme, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate intenso. R$ 99,90 preço nacional.

Caixa Gourmet (465g) – Lançamento

Caixa com bombons de chocolate ao leite com recheios nos sabores fondue de morango, café e avelã, pistache com passas ao rum, brownie, avelã, mil-folhas e bombom 55% com trufa de morango. R$ 89,90 preço nacional.

Caixa Gourmet (255g) – Lançamento

Caixa com bombons de chocolate ao leite com recheio nos sabores de fondue de morango, café e avelã, pistache com passas ao rum, mil-folhas e bombom 55% com recheio de trufa de morango. A partir de R$ 49,90.

Minisseleção de Bombons (100g)

Caixa com bombons de chocolate ao leite com recheio nos sabores café e avelã, mousse de chocolate e mil-folhas. A partir de R$ 24,90.

Clássicos Trufas (180g)

Caixa com trufas de chocolate ao leite e chocolate branco decoradas artesanalmente. A partir de R$ 36,90.

Árvore Natal Bytes (70g) – Lançamento

Caixa em formato de árvore de natal com drageados crocantes nos sabores chocolate ao leite e chocolate branco. R$ 10,90 preço nacional.

Pote Clássico (214g)

Bombons de chocolate ao leite com recheio de avelã e cereja ao licor. A partir de R$ 44,90.

Pote Zero Açúcar (216g)

Bombons de chocolate ao leite com recheio de amêndoa e avelã zero adição de açúcar. A partir de R$ 49,90.

Cubo Bombons Clássicos (145g)

Cubo com bombons de chocolate ao leite e recheio sabor brigadeiro. R$ 19,90 preço nacional.

Chocoarte Boas Festas (40g)

Tablete de chocolate ao leite decorado artesanalmente. A partir de R$ 8,90.

Guirlanda de Natal (260g)

Bombons de chocolate ao leite nos sabores brownie, pera caramelada, mousse de chocolate, cereja ao licor e chocolate branco com cookies’n cream. A partir de R$ 59,90.

Lata Bombons Sortidos Clássicos (145g)

Bombons de chocolate ao leite sortidos nos sabores avelã e brigadeiro. R$ 31,90 preço nacional.

Seleção de Bombons Natal (160g)

Caixa presente com bombons de chocolate ao leite com recheio de fondue de morango, avelã, brownie e bombom de chocolate branco sabor pistache. R$ 49,90 preço nacional.

Seleção de Bombons de Natal (95g)

Caixa presente com bombons de chocolate ao leite com recheio de avelã, brownie, e bombom de chocolate branco com recheio de pistache e bombom de trufa intensa. R$ 29,90 preço nacional.

Caixa Magia do Natal (210g)

Caixa com bombons de chocolate ao leite em formato de Árvore de Natal com recheio de trufa ao leite e panettone gotas de chocolate e tablete de chocolate ao leite decorado com Papai Noel. A partir R$ 39,90.

Pirulito Papai Noel Cacau Magia (25g)

Pirulito de chocolate ao branco e ao leite decorado artesanalmente. A partir de R$ 4,90.

Caixa Feliz Natal (98g)

Caixa com sticks de chocolate ao leite com recheio de cookies’n cream e cobertura de chocolate branco e trufa de chocolate ao leite decorados artesanalmente, Papai Noel de chocolate ao leite decorado artesanalmente, Pinheiro de Natal de chocolate ao leite decorado artesanalmente e bombons de chocolate ao leite com recheio de fondue de morango. A partir de R$ 24,90.

MonteBello Tradicional Natal (90g) – Lançamento

MonteBello tradicional coberto com chocolate ao leite e decorado artesanalmente. A partir de R$ 9,90.

Bombons Árvore de Natal Branco (78g)

Bombons de chocolate ao leite com recheio de panettone gotas de chocolate cobertos com chocolate branco e decorados artesanalmente. A partir de R$ 12,90.

Bombons Árvore de Natal ao Leite (78g)

Bombons de chocolate ao leite com trufa tradicional decorados artesanalmente. A partir de R$ 12,90.

Minicubo Natal (70g) – Lançamento

Caixa minicubo com drageados sortidos de chocolate ao leite e chocolate branco. R$ 9,90 preço nacional.

Tablete Papai Noel (54g)

Tablete de chocolate branco e ao leite decorado artesanalmente com Papai Noel e miçangas. A partir de R$ 10,90.

Doce Gesto Natal (98g)

Caixa com mini tabletes sortidos de chocolate ao leite, branco, intenso, mesclado e crocante. A partir de R$ 14,90.

Papai Noel Artesanal (70g)

Papai Noel de chocolate branco, ao leite e intenso decorado artesanalmente. A partir de R$ 16,90.

Trufas Sortidas (135g)

Caixa que pode ser usada como decoração na Árvore de Natal com trufas LaNut de chocolate ao leite com creme de amendoim, laCreme ao leite, laCreme branco e 3 Chocolates. A partir de R$ 24,90.

Trufa Artesanal Panettone (30g)



Trufa artesanal de chocolate ao leite com recheio sabor panettone com frutas cristalizadas. A partir de R$ 3,30.

Trufa Receita Belga (30g)



Trufa de chocolate ao leite com recheio de receita belga e especiarias. A partir de R$ 2,90.

Kit Brinde de Ano Novo (130g)



Caixa com minitabletes de chocolate ao leite e bombons de chocolate ao leite com recheio sabor champagne. Acompanha uma taça exclusiva colecionável com as opções de frases “Inspire-se”, “Celebre” e “Agradeça”. R$ 39,90 preço nacional.

Minitabletes Ano Novo (90g)



Caixa com minitabletes de chocolate ao leite com mensagens para o Ano Novo. A partir de R$ 21,90.

Caixa Comemoração



Caixa para presentear e ser montada na presença do consumidor. R$ 26,90 preço nacional

Pelúcia Colete Cacau Magia



Urso de pelúcia com colete dupla face. R$ 49,90 preço Nacional

CACAU SHOW

Fundada em 1988, a Cacau Show tornou-se a maior rede de chocolates finos do mundo. Atualmente, conta com mais de 2.300 lojas nos principais shoppings, avenidas e ruas comerciais de todo o Brasil. Especialista em chocolates com diferentes intensidades de sabor, a Cacau Show está em constante inovação e oferece uma variedade de produtos para todos os gostos e momentos.