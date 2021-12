Stock Car: troféu do campeão tem assinatura de ícone da joalheria

Famoso internacionalmente, Guerreiro desenhou peça mais cobiçada do automobilismo brasileiro

“Os carros de corrida são como as melhores joias: exclusivas, preciosas e com a capacidade de fazer sonhar”. A frase de José Carlos Guerreiro, um ícone da joalheria nacional, mostra como o artista enxerga simetria entre a “arte” de construir e preparar um Stock Car e seu ofício diante da Guerreiro, marca de luxo nacional que produz algumas das peças mais cobiçadas do segmento. O troféu será mostrado pela primeira vez pela categoria em um evento a ser realizado na próxima terça-feira.

Com mais de 50 anos de história no mundo da ouriversaria, Guerreiro, como é conhecido, foi anunciado como autor de uma outra peça muito desejada: o troféu que premiará o campeão da temporada 2021 da Stock Car Pro Series, título a ser decidido no dia 12 de dezembro, na Super Final BRB, em Interlagos.

A peça, que pode ser conquistada por Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo em Interlagos, terá a marca registrada do artista: o famoso nó criado por Guerreiro nos anos 1970 e que desde então está presente em boa parte de suas coleções.

Símbolo máximo

“O troféu de campeão é obviamente uma peça importante no ecossistema do esporte, é o símbolo máximo de sucesso e também o nível máximo do aspiracional. É aquilo que os heróis das pistas mais anseiam e que somente os melhores conseguem. Então é uma correlação muito feliz termos nosso troféu projetado e construído por um joalheiro. Estamos honrados por termos um artista de renome internacional como o Guerreiro como criador do nosso prêmio máximo”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.

O troféu do campeão da Stock Car será construído em metal cromado e mármore, tendo como tema central o icônico nó criado pelo artista que, na definição de especialistas do setor, é um símbolo que representa segurança, força e intensidade – conceitos importantes nas competições de Stock Car.

Artesãos do esporte

Para o artista, a parceria com a Stock Car representa um resgate dos valores mais marcantes de sua joalheria. “Um carro de corridas pode ser visto como uma joia no mundo dos automóveis. Como as joias mais sofisticadas, os carros de corrida são produzidos em pequenas quantidades e para usuários exclusivos – os pilotos”, diz Guerreiro.



José Carlos Guerreiro

José Carlos Guerreiro é um designer brasileiro conhecido internacionalmente -Foto:Divulgação

“A atenção aos detalhes, a qualidade dos materiais, o entendimento profundo de cada ajuste ou alteração no projeto, além da precisão e conhecimento técnico, fazem do especialista em carros de corridas uma espécie de artesão desse esporte. Nesse aspecto os carros de corrida são como as melhores joias, exclusivas, preciosas e com a capacidade de fazer sonhar”, definiu Guerreiro.



Já considerando os descartes obrigatórios dos quatro piores resultados, Gabriel Casagrande ocupa a liderança da Stock Car, com 336 pontos, contra 311 de Daniel Serra e 280 de Thiago Camilo. Os ingressos para a Super Final BRB já estão a venda. Mais informações no site da categoria, no endereço stockproseries.com.br.