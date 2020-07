Rádio Indoor é aliada de supermercado para divulgação de informações

Em tempos de Covid-19, as informações têm sido fundamentais para as pessoas e a rede de supermercados Coop – Cooperativa de Consumo conta com o importante apoio da sua rádio indoor para promover a comunicação adequada e eficiente aos seus cooperados e clientes.

RDS Multimídia

Em parceria com a RDS Multimídia, a Coop mantém desde 2014 o serviço de locução ao vivo, por meio do estúdio localizado no bairro do Butantã, São Paulo, que permite o anúncio de ofertas, promoções, oportunidades e utilidade pública para toda a sua rede de 32 lojas de supermercados e 57 drogarias, inclusive com spots exclusivos para determinadas unidades, de acordo com suas necessidades e estratégias de Marketing específicas.

A versatilidade e dinamismo da rádio Coop têm se revelado um forte aliado neste momento de pandemia, pois além dos anúncios do Ministério da Saúde, o Comité de Gestão de Risco da Cooperativa divulga as medidas preventivas próprias, reforçando junto ao público a responsabilidade e engajamento da rede no combate à pandemia. Informações sobre abastecimento das lojas também têm sido divulgadas para tranquilizar os clientes quanto à disponibilidade de produtos.

“O momento é atípico e é natural que o consumidor vá às compras com pressa e alguma ansiedade. Neste cenário, usar a rádio Coop para entretenimento e prestação de serviços tem sido um diferencial relevante na experiência de compra. A veiculação contínua de informes quanto ao distanciamento adequado, higienização, uso de máscaras e demais medidas de segurança por parte das equipes de loja, traz conforto e tranquilidade, reforçando ainda mais o compromisso da Coop com a segurança dos cooperados e colaboradores”, afirma a gerente de Marketing Susana Souza.

Rádio Coop

Além da prestação de serviços, a Rádio Coop tem se consolidado também como ferramenta para incremento de vendas. Em ações fomentadas pelas áreas comercial e de trade marketing, o histórico de resultados é bastante expressivo, com diversos produtos alcançando crescimento de vendas superior a 30% a partir da veiculação de publicidade na rádio indoor. Os gerentes de loja comemoram. Segundo Márcio Fabiano Martins, gerente da Coop Industrial, em Santo André, algumas categorias quando trabalhadas na rádio, chegam dobrar o volume de vendas.

Mudanças exponenciais estão ocorrendo em todas as áreas e, obviamente, refletem no dia a dia dos supermercados. O consumidor está focado em encontrar rapidamente o que precisa, pagar e ir embora, expondo-se o mínimo possível. Portanto, tende a estar menos atento a um banner ou mesmo a algum produto na gôndola que não faça parte daquilo que ele veio buscar. É nesse contexto que a gestão profissional de uma rádio interna faz toda a diferença nos resultados: uma playlist musical adequada ao momento combinada com uma locução com timing e que traga soluções que agilizam a compra e facilitam a vida do cliente, é um diferencial que nenhuma outra ferramenta de comunicação no PDV consegue ofertar com a mesma agilidade.

“A locução feita de forma profissional e no ponto certo, além de incrementar vendas, cria proximidade entre as marcas e o consumidor. E a ambientação musical adequada, torna-se a assinatura sonora que reforça nossa conexão emocional com um novo perfil de cliente que hoje busca por interações sólidas e que lhe ofereçam, além de serviços, acolhimento e segurança” completa Susana Souza.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.