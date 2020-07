SICOOB GRANDE ABC DOA CESTAS DE ALIMENTOS E HIGIENE PARA ENTIDADES BENEFICENTES

A pandemia virou a humanidade de cabeça para baixo e apesar do afastamento físico, para evitar contaminação e surgimento de novos casos de Covid-19, esta doença aproximou pessoas e empresas em uma verdadeira corrente do bem.

O Sicoob Grande ABC que traz em seu DNA a essência do cooperativismo e a missão de oferecer sempre as melhores taxas do mercado e produtos financeiros aos seus associados, foi uma dessas entidades que também ingressou e aumentou a corrente.

Com a aprovação do Conselho de Administração, o Sicoob Grande ABC contribuiu recentemente com três instituições assistenciais da cidade de Santo André, associadas, que necessitam de ajuda para continuar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. Ao todo, foram 300 cestas, sendo 50 de alimentação e 50 com produtos de higiene e limpeza para cada entidade.Uma das beneficiadas foi o Crami – Ficar de Bem, que atua na área de assistência social, no assessoramento, defesa e garantia de direitos, promovendo a prevenção, o atendimento e a proteção à criança e ao adolescente com direitos violados, visando a manutenção do bem-estar físico, psíquico e social.

Luciano Sangoi Kolas é diretor-presidente do Sicoob Grande ABC

Associação Civil Projeto Juventude Esperança do Amanhã – JEDA

Outra beneficiada foi a Associação Civil Projeto Juventude Esperança do Amanhã – JEDA, instituição filantrópica sem fins lucrativos que busca garantir os direitos das crianças e adolescentes por meio de projetos que visam o seu desenvolvimento emocional, social, afetivo e cognitivo .A terceira que recebeu as cestas do Sicoob Grande ABC foi a instituição Combate ao Câncer Ltda, que presta auxílio à Instituição Luta Pela Vida Pequenos Anjos e ao Instituto Grathi- Grupo de Assistência e Hospedagem Infantil, que têm como objetivo atender pacientes na luta contra o câncer infantil por meio de moradia, alimentação, medicamento e todos os suportes necessários, durante todo o tratamento.

Perfil: o associado do Sicoob Grande ABC tem acesso a vários canais digitais para suas transações, à conta corrente, cheque especial, cartão de crédito, empréstimos, BNDES, investimentos, seguros, consórcios, planos de previdência e por pertencer ao sistema financeiro, é fiscalizado pelas regras e controle do Bacen, possui o Fundo Garantidor e vários produtos como crédito imobiliário, empréstimo consignado, poupança e com o maior diferencial de todos: nesse sistema, o cooperado não é cliente, é “dono”, participando das decisões e do resultado.

Sicoob Grande ABC

O Sicoob Grande ABC possui cerca de 2 mil cooperados e pontos de atendimento nas cidades de Santo André, São Caetano do Sul e Ribeirão Pires. No último dia 1º de junho, o Sicoob Grande ABC inaugurou sua nova sede e agência de atendimento, localizada na Avenida D. Pedro II, 394 – Bairro Jardim – Santo André. Mais informações em www.sicoobgrandeabc.coop.br.