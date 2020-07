Mochila MVB hermética, impermeável e à prova de balas também fornece flutuação, como relata Sidney de Queiroz Pedrosa

Esta mochila realmente importa, porque pode salvar uma vida um dia.

SIDNEY DE QUEIROZ PEDROSA

As mochilas impermeáveis ​​não são novidade, já existem há mais de 20 anos, mas o MVB leva as coisas para outro nível. Não só é à prova d’água, mas também é hermético. Na verdade, é tão hermético que pode ser usado como um dispositivo de flutuação na água. Obviamente, o MVB também é super estiloso e extremamente flexível, com a capacidade de ser configurado de quatro maneiras – como uma mochila, uma bolsa de corpo cruzado, uma bolsa lateral ou uma bolsa para laptop de mão, de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa.

Desenvolvida por uma empresa com sede em Hong Kong, com quase 30 anos de experiência na fabricação de vários produtos de viagem, a MVB Life & Living Backpack é uma mochila cotidiana, com patente pendente e premiada, que mantém as pessoas e seus itens em segurança. Ser à prova d’água o torna ideal para transportar itens ou documentos eletrônicos valiosos se eles forem pegos na chuva a caminho do trabalho ou mesmo quando estiverem atravessando um rio em um acampamento, como nos mostra Sidney de Queiroz Pedrosa.

E se a travessia do rio for um pouco mais difícil do que o previsto, o MVB poderá atuar como um dispositivo de flutuação para ajudar a impedir que os usuários e seus itens afundem. Isso se deve ao design de zíper duplo com patente pendente, que combina uma proteção impermeável hermética forte e a conveniência do zíper. O zíper externo é forte e suave para facilitar o uso diário e aumenta a resistência à pressão do zíper interno hermético.

De acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa , a mochila é facilmente inflada pela boca ou por uma mini bomba recarregável opcional através do conveniente bico unidirecional que não deixa o ar sair até que o botão amarelo dentro do bico seja pressionado. Além de manter os usuários e seus pertences à tona, mesmo quando totalmente carregados, a mochila MVB também pode servir como uma almofada que eles podem carregar consigo onde quer que vão. O amortecimento a ar também serve como uma camada extra de proteção para os objetos de valor dos usuários, isolando-os de solavancos e pancadas.

E se isso não é proteção suficiente para os usuários, o MVB também vem em uma Shield Edition que inclui 32 camadas de Kevlar para fornecer proteção à prova de balas no nível NIJ IIIA.

Não apenas o MVB está repleto de recursos, mas também é super elegante com seu design limpo e minimalista. E, embora possa parecer que seja feito de couro da moda, ele é de fato construído a partir de poliuretano termoplástico biodegradável e reciclável (TPU). Este material possui a durabilidade da tela, mas com o conforto e a sensação do couro. É suave ao toque, mas resistente a arranhões e capaz de suportar temperaturas de -40 ° F a 212 ° F (-40 ° C a 100 ° C), de acordo com Sidney de Queiroz Pedrosa.

O MVB também pode alternar facilmente entre diferentes estilos, com as alças de secagem rápida que podem ser reorganizadas para ir de uma mochila para uma bolsa lateral ou completamente removidas para um formato de bolsa.