COOP lança nova plataforma para recrutamento, seleção e cadastro de currículos

Como forma de reforçar ainda mais a conveniência também para quem está procurando uma vaga de emprego ou recolocação profissional, a Coop lançou recentemente uma nova plataforma para recrutamento, seleção e cadastro de currículos. Trata-se do canal digital: cooperativadeconsumo.pandape.com.br .

Essa mudança foi necessária porque até recentemente, a Coop realizava seus processos seletivos de forma presencial e recebia um grande volume de currículos por e-mail e em papel através do atendimento nas lojas e área de Recursos Humanos.

Daniel Quadrado, coordenador de Recrutamento e Seleção

“Pensando em proporcionar maior comodidade aos profissionais, temos agora um novo canal digital para agilizarmos os processos seletivos e envio de currículos para formação do nosso banco próprio. Este canal está proporcionando uma nova experiência ao candidato e, para a Cooperativa, uma melhor oportunidade para reconhecer os perfis mais aderentes a nossa cultura”, explica Daniel Quadrado, coordenador de Recrutamento e Seleção.

No portal, o interessado tem acesso a um breve resumo do que é a rede de varejo colaborativo Coop, suas unidades de negócios e ações sociais, além de todas as especificações das vagas disponíveis, qualificações necessárias do candidato e locais de atuação. Desde o seu lançamento, há 60 dias, já foram cadastrados mais de 16 mil currículos.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 97 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 63 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

