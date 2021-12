Diego Aguirre encerra segunda passagem pelo Internacional

O treinador Diego Aguirre não continuará no comando do Internacional em 2022. Em nota oficial, o clube gaúcho informou a saída em comum acordo devido ao encerramento do contrato de trabalho. Ao todo, Aguirre comandou o Colorado em 35 jogos na segunda metade deste ano.

“O Sport Club Internacional e o técnico Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Em sua segunda passagem no cargo, o uruguaio trabalhou em 35 partidas, durante o segundo semestre de 2021”, diz o comunicado oficial do Internacional.

Além de Aguirre, o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares também se despedem. “O Clube agradece pelo profissionalismo e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras”, diz a nota.

O retorno de Aguirre não alcançou o sucesso esperado pelo Inter, que acabou sem uma vaga para a próxima edição da Libertadores da América. O time gaúcho terminou o Campeonato Brasileiro 2021 apenas na décima segunda posição com 48 pontos. Com 42% de aproveitamento, o treinador conseguiu 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.

Agora, o Colorado inicia o planejamento para a nova temporada com uma reformulação tanto no seu elenco quanto no seu comando técnico. O objetivo é formar um grupo de jogadores ainda mais forte que o atual para brigar por títulos em um ano em que o principal rival histórico, o Grêmio, estará disputando a Série B do Brasileirão.

A temporada do Inter começará com o Campeonato Gaúcho, mas a esperança de um título continental passa pela disputa da Copa Sul-Americana. Afinal, o torneio passou por uma interessante adequação no seu formato recentemente com a criação de uma fase de grupos.

Desse modo, o campeonato está se tornando cada vez mais competitivo e uma alternativa vitoriosa de alcançar a próxima Libertadores. O atual campeão é o Athletico-PR, que enfrentará o Palmeiras (campeão da Libertadores) na Recopa Sul-Americana no primeiro trimestre de 2022.

Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Internacional