Coop prevê crescimento de 6% nas vendas do período natalino

Considerada a melhor data para o varejo, o Natal deste ano deverá manter a tradição de bom desempenho nas vendas de produtos sazonais. A Coop (rede de varejo colaborativo) prevê um crescimento de quase 6% em comparação às festas de 2019.

Para alcançar essa marca e atender com conveniência a demanda do período, todas as lojas já estão abastecidas com os produtos típicos da temporada e alguns itens mereceram negociações diferenciadas, como foi o caso do bacalhau.

A Coop deu preferência à compra no mercado interno, onde encontrou produtos com a mesma qualidade do importado a custo mais atrativo. De acordo com o gerente de Compras Marcos Rodrigues, a expectativa é um crescimento de 20% na venda de bacalhau e de 14% na de carnes de aves e suínos, entre eles, chester, aves especiais e tender.

Para brindar à chegada do Papai Noel e Ano-Novo, a Coop está trabalhando neste ano com uma oferta 20% superior à de 2019, segundo adianta o gerente de Compras Eder Fernandes. Porém, por conta do clima quente da estação, os vinhos branco, verde e rosé também devem ter grande saída.

Período natalino

Entre nacionais e importados, são 456 rótulos, sendo 125 versões de vinhos chilenos, 59 argentinos, 37 portugueses, além de vários italianos e espanhóis. A Coop ainda disponibiliza em 13 lojas da rede, uma equipe de 18 atendentes de vinhos para prestar consultoria aos clientes e oferecer a melhor harmonização com os pratos típicos.

Como tornou-se uma tendência a centralização de compras num mesmo lugar, a Coop conta com 260 lojas-satélites distribuídas em 26 unidades, que dispõem de soluções em produtos e serviços diversos, como lojas de calçados, vestuário, brinquedos, perfumarias, bijuterias, lotéricas, entre outras opções.

Coop

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.