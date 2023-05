Alessandra Fornel confirma o título da 10ª Volta Ciclística Feminina do Brasil

A atleta da Pindamonhangaba Cycling Team terminou em sexto na última etapa e assegurou o título. Breno Pereira, da São José Ciclismo / Instituto Athlon, garantiu o primeiro lugar da Junior na 15ª Volta do Futuro com vitória no domingo

Alessandra Fornel ficou com o título da Elite na 10ª Volta Ciclística Feminina do Brasil, encerrada na manhã deste domingo, em Barretos, no interior paulista. A ciclista da Pindamonhangaba Cycling Team assegurou o primeiro lugar ao terminar a terceira e última etapa do evento na sexta colocação, mantendo a vantagem conquistada no dia anterior e, consequentemente, o título geral da competição. Alessandra totalizou 4h05min28, com 30 segundos de vantagem para a vice-campeã, Wellyda Rodrigues, da ABEC Rio Claro, 4h05min58. Luciene Ferreira da Silva, também da Pindamonhangaba Cycling Team, que ganhou a etapa de abertura, acabou na terceira colocação, com 4h06min08.

15ª Volta Ciclística do Futuro

Pela 15ª Volta Ciclística do Futuro, evento destinado a mostrar o desenvolvimento das categorias de base, Breno Pereira, da São José Ciclismo / Instituto Athlon, venceu a terceira e etapa sagrou-se campeão da categoria Júnior com 4h40min54. O segundo lugar foi de Guilherme de Moura, da Fundesport Araraquara / Sodbike, 4h41min52, enquanto o terceiro foi Leonardo Fernandes, também da Fundesport Araraquara / Sodbike, 4h42min11.

Também comemoram os títulos neste domingo os seguintes ciclistas: Master Feminino, Gisele Bertolotti (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 4h11’39; Junior Feminino, Carolina Ferreira (Carolina Ferreira), 4h18’16, Juvenil Masculino, Miguel Bessani Vieira (Clube Maringaense de Ciclismo), 2h54’36, Juvenil Feminino, Ana Laura Santos de Queiroz (Sonic), 2h44’28, Infanto Juvenil Masculino, Kaio Henrique (Terra Ciclismo), 1h53’30, e Infanto Juvenil Feminino, Manuella Carvalho (Dubem Team), 2h27’52.

Pindamonhangaba Cycling Team

Alessandra fez uma terceira etapa tática e soube administrar bem a vantagem obtida no geral após o primeiro dia e as duas etapas realizadas. Na etapa deste domingo, de 70 km, com largada e chegada no Recinto Paula Lima, no Centro, ela se preocupou em terminar prova e estar entre as primeiras para não deixar escapar o título. Chegou em sexto no geral e fechou a disputa com 30 segundos de vantagem. A vencedora da etapa final foi Wellyda Rodrigues, que festejou o vice-campeonato.

Alessandra Fornel

A campeã é natural de São José dos Campos, tem 32 anos e recentemente começou a se dedicar ao ciclismo profissional. E, em sua estreia na Volta Ciclística Feminina do Brasil, já garantiu o título. “É muito gratificante essa vitória, pois é a única Volta especifica para a Elite feminino. Agradece ao apoio da equipe é agora e já pensar no Campeonato Brasileiro, em junho, afirmou.

10ª Volta Ciclística Feminina do Brasil

A 10ª Volta Ciclística Feminina do Brasil e a 15º Volta Ciclística do Futuro tiveram organização da Federação Paulista de Ciclismo, com o apoio da Prefeitura de Barretos.

Resultados Geral Final – após 3 Etapas

Elite Feminino

1. Alessandra Fornel (Pindamonhangaba Cycling Team), 4h05’28 +00’00”

2. Wellyda Rodrigues (ABEC / Rio Claro), 4h05’58 +00’30”

3. Luciene Ferreira da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 4h06’08 +00’40”

4. Thayná Araújo (Santos Cycling Team / Fupes), 4h06’24 +00’56”

5. Erika Soares Correa (Lulu Five Team), 4h06’38 +01’10”

Master Feminino

1. Gisele Bertolotti (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 4h11’39 +00’00”

Junior Masculino

1. Breno dos Santos Pereira (São José Ciclismo / Instituto Athlon),4h40’54 +00’00”

2. Guilherme Oliveira de Moura (Fundesport Araraquara / Sodbike), 4h41’52 +00’58”

3. Leonardo Ribeiro de Jesus Fernandes Fundesport Araraquara / Sodbike 4h42’11 +01’17”

4. Thiago Ferreira (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 4h42’34 +01’40”

5. Matheus Corona (Araras Ciclismo), 4h43’51 +02’57”

Junior Feminino

1. Carolina Ferreira (Carolina Ferreira), 4h18’16 +00’00”

2. Maria Eduarda de Jesus (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 4h33’25 +15’09”

3. Tamyê Rosa Fagundes (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 4h51’24 +33’08”

Juvenil Masculino

1. Miguel Bessani Vieira (Clube Maringaense de Ciclismo), 2h54’36 +00’00”

2. Fabio Rodrigues Jr (Sel Mogi Guaçu), 2h55’02 +00’26”

3. Ryan Murari Ipojuca (Associação Ciclística Rolandense), 2h55’18 +00’42”

4. Pedro Henrique Meneghetti (Fundesport Araraquara / Sodbike), 2h55’44 +01’08”

5. Bruno Octavio da Silva (Avulso), 2h55’46 +01’10”

Juvenil Feminino

1. Ana Laura Santos de Queiroz (Sonic), 2h44’28 +00’00”

2. Laura Zenovelo da Silva (Associação Ciclística Rolandense), 2h44’58 +00’30”

3. Livia Martins (Açaí Mill E Ross), 2h49’10 +04’42”

4. Ana Delmonico Vieira (Associação Ciclística Rolandense), 2h50’41 +06’13”

5. Ana Clara Dias (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 3h05’36 +21’08”

Infanto Juvenil Masculino

1. Kaio Henrique (Terra Ciclismo), 1h53’30 +00’00”

2. Arthur Souza Corbani (Avulso), 1h55’25 +01’55”

3. Miguel Ladislau (Outsports Assessoria Esportiva), 1h55’25 +01’55”

4. Fernando Minervino de Almeida Leite (Grupo Imediato/Ribeirão Preto), 1h55’40 +02’10”

5. Joaquim C Braga Neto (Sel Mogi Guaçu), 1h57’58 +04’28”

Infanto Juvenil Feminino

1. Manuella Carvalho (Dubem Team), 2h27’52 +00’00”

2. Caroline de Lucio (Grupo Imediato/Ribeirão Preto), 3h01’44 +33’52”

3ª Etapa – Estrada/Circuito

Elite Feminina – 70 km

1. Wellyda Rodrigues (ABEC / Rio Claro), 2h08’04 +00’00” 16s

2. Thayná Araújo (Santos Cycling Team / Fupes), 2h08’04 +00’00” 7s

3. Ana Júlia Santos Alves* (Associação Ciclística Rolandense), 2h08’04 +00’00” 4s

4. Luciene Ferreira da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 2h08’04 +00’00” 4s

5. Ana Paula Finco Silva* (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 2h08’04 +00’00” 0s

6. Alessandra Fornel (Pindamonhangaba Cycling Team), 2h08’04 +00’00” 0s

7. Erika Soares Correa (Lulu Five Team), 2h08’04 +00’00” 0s

8. Gisele Gasparotto (Lulu Five Team), 2h08’04 +00’00” 1s

9. Vanessa de Freitas Carvalho Paris (Santos Cycling Team / Fupes), 2h08’04 +00’00” 0s

10. Gabriela Souza (Santos Cycling Team / Fupes), 2h08’13 +00’09” 0s

11. Anna Luíza Floro* (Lulu Five Team), 2h12’57 +04’53” 0s

12. Isabela Schuster* (Associação Ciclística Rolandense), 2h18’09 +10’05” 0s

13. Mariana de Freitas Camargo (Fundesport Araraquara / Sodbike) 2h21’24 +13’20” 0s

Master Feminino – 70 Km

1. Gisele Bertolotti (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 2h12’57 +00’00” 10s

Junior Feminino – 56 Km

1. Carolina Ferreira (Carolina Ferreira), 2h08’08 +00’00” 10s

2. Maria Eduarda de Jesus (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 2h12’58 +04’50” 6s

3. Tamyê Rosa Fagundes (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 2h28’44 +20’36” 4s

Junior Masculino – 84 Km

1. Vinicius Petruco (Avulso), 2h27’37 +00’00” 12s

2. Leonardo Ribeiro de Jesus Fernandes (Fundesport Araraquara / Sodbike), 2h27’37 +00’00” 12s

3. Breno dos Santos Pereira (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 2h27’37 +00’00” 6s

4. Thiago Ferreira (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 2h27’37 +00’00” 0s

5. Guilherme Oliveira de Moura (Fundesport Araraquara / Sodbike), 2h27’46 +00’09” 0s

6. Matheus Corona (Araras Ciclismo), 2h28’15 +00’38” 0s

7. Erick Rodrigues Pereira Fagundes (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 2h29’08 +01’31” 2s

8. José Hiuri (Avulso), 2h45’08 +17’31” 0s

Juvenil Masculino – 56 Km

1. Fabio Rodrigues Jr (Sel Mogi Guaçu), 1h25’53 +00’00” 10s

2. Miguel Bessani Vieira (Clube Maringaense de Ciclismo), 1h25’53 +00’00” 6s

3. Gustavo Felipe dos Santos (Associação Ciclística Rolandense), 1h25’53 +00’00” 4s

4. Ryan Murari Ipojuca (Associação Ciclística Rolandense), 1h25’53 +00’00” 0s

5. Pedro Henrique Meneguetti (Fundesport Araraquara / Sodbike), 1h25’53 +00’00” 0s

6. Bruno Octavio da Silva (Avulso), 1h25’53 +00’00” 0s

7. Renato Da Matta Pachione (Associação Terra de Ciclismo), 1h30’04 +04’11” 0s

8. Ivan Carlos de Souza Filho (Ilha Bike Center), 1h32’13 +06’20” 0s

9. Bruno Eduardo (Avulso), 1h35’23 +09’30” 0s

10. Pedro Lucas Dourado (Strong Bike Coxim), 1h35’23 +09’30” 0s

11. Vicenzo Domingues Drugowick (Grupo Imediato/Ribeirão Preto), 1h44’37 +18’44” 0s

Juvenil Feminina – 42 Km

1. Laura Zenovelo da Silva (Associação Ciclística Rolandense), 1h31’20 +00’00” 10s

2. Ana Laura Santos de Queiroz (Sonic), 1h31’23 +00’03” 6s

3. Ana Delmonico Vieira (Associação Ciclística Rolandense), 1h31’54 +00’34” 4s

4. Livia Martins (Açaí Mill E Ross), 1h32’05 +00’45” 0s

5. Ana Clara Dias (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 1h36’02 +04’42” 0s

Infanto Juvenil Masculino – 28 Km

1. Kaio Henrique (Terra Ciclismo), 45’02 +00’00” 10s

2. Fernando Minervino de Almeida Leite (Grupo Imediato/Ribeirão Preto), 47’35 +02’33” 6s

3. Arthur Souza Corbani (Avulso), 47’35 +02’33” 4s

4. Miguel Ladislau (Outsports Assessoria Esportiva), 47’35 +02’33” 0s

5. Joaquim C Braga Neto (Sel Mogi Guaçu), 49’40 +04’38” 0s

6. Pedro Parente (Avulso), 51’36 +06’34” 0s

7. Guilherme de Freitas Costa do Amaral (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 52’11 +07’09” 0s

8. Felipe Domingues Drugowick (Grupo Imediato/Ribeirão Preto), 52’11 +07’09” 0s

Infanto Juvenil Feminina – 28 Km

1. Manuella Carvalho (Dubem Team), 1h23’21 +00’00” 10s

2. Caroline de Lucio (Grupo Imediato/Ribeirão Preto), 1h40’16 +16’55” 6s

Mais informações no site www.fpciclismo.org.br