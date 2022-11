Quanto custa criar um site de educação online? Sem mistério!

Se sua ideia é disseminar conhecimentos pelos canais digitais, você chegou ao blog certo. Hoje, explicaremos quanto custa criar um site de educação online, com base nas ações formativas feitas em ambiente virtual, nos recursos necessários e, claro, na plataforma EAD.

Aliás, a sigla EAD significa educação (ou ensino) a distância, tendo a tecnologia como uma aliada no processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, essa metodologia supera distâncias geográficas e amplia significativamente o acesso às informações.

Justamente por isso, profissionais de diversas áreas estão se tornando produtores de conteúdo. Sejam professores, advogados, nutricionistas, designers ou artistas, todos podem compartilhar conhecimentos por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).

Como saber quanto custa criar um site de educação online? 3 questões

Antes de saber quanto custa criar um site de educação online, vale abrir um breve parêntese. Isso porque há demandas diversificadas e, consequentemente, decisões distintas a se tomar, sobre as quais falaremos a seguir.

Para te ajudar nisso, elencamos três questões-chave para ponderar sobre o projeto em si. E, em seguida, temos um passo a passo para quem pretende disseminar seus conhecimentos em larga escala. Siga conosco para conferir!

1. Quanto custa criar um curso online?

Se você quer montar um curso EAD, saiba que esse investimento envolve uma série de pontos, inclusive:

projeto pedagógico, algo que você mesmo pode produzir para nortear as ações formativas;

criação do conteúdo em vias de fato, que pode ser terceirizado por cerca de R$ 2.500,00;

revisão do conteúdo (aulas e materiais de apoio), custando, em média, R$ 15,00 por 1.000 palavras;

projeto gráfico e diagramação (apresentações, infográficos…) por, aproximadamente, R$ 200/hora;

equipamentos audiovisuais (câmera, iluminação e microfone de lapela), partindo de R$ 1.500,00;

contratação de uma das plataformas e-learning mais utilizadas, a partir de R$ 99,00 ao mês;

divulgação com estratégias de marketing digital, como os anúncios no Google por R$ 300 mensais.

2. Quanto custa uma plataforma EAD?

De fato, a plataforma de educação a distância é um dos pontos-chave para seu curso online decolar. Para isso, é essencial considerar quais são os recursos disponíveis na solução tecnológica, que podem custar a partir de R$ 99 ao mês:

disponibilidade do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com biblioteca, fórum e afins;

opção de dar aulas ao vivo ou gravar videoaulas e publicá-las em dias e horários específicos;

otimização para dispositivos móveis, como celulares e tablets, com acesso 24 horas por dia.

3. Quanto custa um Ambiente Virtual de Aprendizagem?

Como mencionamos, o valor do AVA varia conforme as funcionalidades da plataforma escolhida. Em um plano de R$ 99,00 ao mês, por exemplo, você já terá boa parte das soluções necessárias, mas é possível incrementá-las com mais recursos.

No plano mensal de R$ 299,00, por sua vez, pode-se aplicar provas entre os módulos. Já no de R$ 499,90 ao mês, tem-se a função de controlar o acesso às aulas via CPF. Em paralelo, a opção de R$ 799,90 viabiliza o espaço de armazenamento de 60GB.

Passo a passo: quanto custa criar um site de educação online?

Para facilitar o entendimento de quanto custa criar um site de educação online, que tal conferir um exemplo? No caso, imagine que você quer ensinar outras pessoas a trabalhar com motion design e edição de vídeo. Como fazer acontecer? Veja o passo a passo!

1. Defina as ações formativas feitas em ambiente virtual

Digamos que sua ideia é ensinar o básico do software After Effects, o que inclui:

uso do programa para o propósito do motion design;

configuração das preferências e dos projetos em si;

criação de composições, explorando os painéis;

noções de animação, com cores, formatos, fontes e linhas;

reprodução dos keyframes e, depois, renderização.

2. Confirme os recursos necessários para as aulas online

Se preferir, você pode elaborar o projeto pedagógico e trabalhar na parte visual, gravando sua tela pelo Loom, ao invés de comprar uma câmera profissional. Por outro lado, pode ser interessante terceirizar a revisão do conteúdo e contratar uma boa plataforma de e-learning.

3. Escolha a plataforma EAD que atende às demandas

Na hora de escolher sua plataforma de educação a distância, os seguintes recursos podem ser uma mão na roda:

aulas ao vivo com chat integrado para tirar dúvidas de motion design; biblioteca para centralizar as videoaulas e os exemplos de keyframes; plano de assinatura, como no formato Netflix, com cobrança mensal; carrinho de compras com cupom de desconto para indicações de designers; certificado de conclusão do curso, contendo o código de autenticação; configuração do domínio, com certificado de segurança e hospedagem inclusos.

Por sinal, o último item pode fazer toda a diferença na sua estratégia. E isso nos leva ao próximo tópico. Vamos lá?

Bônus: como criar um portal de educação a distância?

Dependendo da plataforma de e-learning escolhida, seu site vem de bandeja junto com o plano. E o melhor: algumas soluções permitem que você personalize tudo, tanto na parte visual, quanto no domínio, com a segurança da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Agora que você já refletiu sobre todos esses pontos, já sabe quanto custa criar um site de educação online, certo? Daqui em diante, basta planejar as próximas ações formativas e tirar seus projetos do papel, contribuindo para transformar vidas por meio do conhecimento.

Este conteúdo foi escrito pela equipe da EAD Plataforma, uma plataforma online de ensino a distância que te permite criar e vender cursos na internet. Simples, intuitiva e com preço acessível, a EAD Plataforma atua no mercado desde 2014 e já conta com mais de 1.400 clientes.

Imagem de Mohamed Hassan por Pixabay