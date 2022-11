Como copiar o link do seu Instagram? Entenda aqui!

Sem dúvida alguma, o Instagram é um aplicativo que se tornou muito popular, principalmente pelo compartilhamento de fotos, vídeos, stories, reels…

Além disso, é importante destacar que o Instagram também oferece uma série de vantagens e funções, em especial o download de vídeos, mas também a possibilidade de copiar e compartilhar o link da conta.

Na verdade, o processo é bem simples, e é justamente sobre isso que vamos falar nesse post.

Por isso, continue a leitura e aprenda como copiar o link do seu Instagram!

Como copiar o link do seu Instagram?

Copiar o link do seu Instagram, é um processo muito fácil. E pouco importa se você utiliza a plataforma no seu smartphone ou seu notebook asus, as etapas são semelhantes e sem nenhuma complicação.

Vale lembrar que um link é a URL de uma página, e ao ser copiado, pode ser colado não importa em qual navegador, para direcionar a um site ou enviar para uma pessoa.

No entanto, para copiar o link da sua conta, é necessário entrar na conta de outra pessoa, e a partir daí, buscar seu perfil.

Para te ajudar, vamos explicar como copiar o link usando seu smartphone ou seu computador.

Copiar o link do Instagram usando o smartphone

Geralmente, esse aplicativo é mais utilizado a partir do celular, e se esse é o seu caso, veja o que deve fazer para copiar o link:

Abra o aplicativo;

Entre na conta que você deseja copiar, nesse caso, a sua conta;

Clique no alto da tela, nos três pontinhos;

Selecione a opção “Copiar URL do perfil”.

Dependendo do lugar onde você quer compartilhar, basta “colar”.

Assim, o link estará pronto para ser copiado ou compartilhado onde você desejar.

Copiar a URL do Instagram usando o computador

Embora o Instagram seja raramente usado via computador, alguns usuários preferem acessar pelo computador.

Nesse caso, as coisas são ainda mais fáceis. Confira o passo a passo:

Acesse a página oficial do Instagram;

Em seguida, acesse seu perfil;

Selecione o endereço URL que aparece na barra de pesquisa do navegador;

Basta dar um “Ctrl C” e depois um “Ctrl V” e colar onde quiser, como redes sociais, WhatsApp, site.

Como você viu, o processo é muito simples. Apenas preste atenção em estar copiando corretamente, pois isso evita compartilhar a URL de uma outra publicação ou perfil.

Como copiar link de post do Instagram?

Se você adota como estratégia comprar seguidores reais, é interessante compartilhar um link de alguma publicação.

Assim, seus seguidores poderão visualizar seus posts, comentar, o que pode atrair ainda mais seguidores.

Portanto, para copiar a URL de uma publicação no Instagram, você deve seguir essas etapas:

Abra o aplicativo do Instagram;

Em seguida, abra a publicação que você quer copiar e salvar a URL;

Com o post aberto, toque no ícone dos três pontos;

No menu, basta ir na opção “Copiar o link”;

A URL dessa mensagem será copiada.

Para registrar a URL copiada, agora é só colar onde você quiser.

Não é sempre possível copiar e colar uma URL pelas etapas mencionadas acima. Isso porque, a conta não deve ser privada, ou você deve seguir essa conta no Instagram.

Caso contrário, você não vai conseguir copiar o link do post do Instagram.

Conclusão

Com todo esse passo a passo de como copiar o link do seu Instagram, é tudo muito simples e rápido.

E após ter copiado a URL, você pode colá-la onde quiser, seja em outras redes sociais, no seu site, WhatsApp ou mesmo enviar para amigos ou seus novos seguidores!

Imagem de Dennis por Pixabay