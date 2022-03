Com a economia atual do Brasil, muitas pessoas estão insatisfeitas com os preços apresentados em muitas lojas de roupas. É possível encontrar peças simples como calças jeans por mais de cem reais, algumas alcançando 200, dependendo de sua marca. A verdade é que comprar roupas no país nunca foi mais difícil e muitas pessoas começam a optar por soluções que gastem menor quantidade de dinheiro para poder se vestir bem. Entre essas soluções estão consumir produtos de brechós e também mandar fazer a própria peça de roupa.

Muitos não entendem se vale a pena comprar tecidos para fazer uma roupa atualmente, mas os preços são surpreendentemente menores que aqueles de peças compradas em lojas. Além dos preços ótimos, existem muitos benefícios de mandar fazer a própria roupa e até começar a produzir roupas com tecidos dentro de casa, podendo montar o próprio pequeno negócio.

Os brechós são a outra solução para gastar menos com melhores benefícios e continuar na moda, já que muitas peças seriam encontradas por mais de 100 reais dentro de lojas e podem ser encontradas em brechós por apenas um, cinco ou dez reais. Esse número oferece muitas vantagens para quem deseja renovar o guarda-roupa de uma só vez, além da existência dos brechós de luxo.

Portanto, quem adora a moda precisa se ligar sobre esse assunto e considerar mandar fazer uma roupa usando os tecidos de sua escolha. Seria essa uma solução para gastar menos e obter melhores resultados?

Quando vale a pena comprar tecido e mandar fazer uma roupa: entenda

Em muitos casos isso pode valer a pena para o usuário, entre as razões podemos citar o preço nas lojas comuns, os modelos que muitas vezes deixam a desejar, a falta de criatividade no estilo de roupa desejado ou a falta de acessibilidade para o tipo de peça procurada. Muitas cidades pequenas não oferecem peças de alguns tipos em suas lojas físicas, fazendo com que o usuário busque a compra online, que não é tão segura quanto a feita em uma loja física.

Os preços de muitas peças atualmente deixam a desejar, pois elas não oferecem a qualidade que seus altos preços deveriam significar. Ao invés disso, o preço é, muitas vezes, baseado simplesmente na popularidade de uma marca. Isso deixa muitos clientes insatisfeitos. Além disso, o tipo de corpo do cliente pode ser uma das razões para produzir uma roupa com seu próprio tecido. Várias peças, infelizmente, ainda não oferecem opções plus size para corpos com mais curvas.

Quando alguém deseja ter algo personalizado, totalmente exclusivo e que caiba em seu bolso, mandar fazer uma roupa é a alternativa ideal para atender todos seus desejos sem precisar gastar muito dinheiro. Tecidos não possuem um preço alto e as costureiras também não cobram altos preços, dependendo inteiramente da complexidade do design de escolha.

Quatro motivos para fazer uma roupa

Existem vários motivos para querer fazer uma roupa própria ao invés de optar pela compra em uma loja. Além do preço, esses são os quatro motivos a se considerar ao comprar um tecido para fazer uma roupa com a ajuda de uma costureira.

Tenha o próprio estilo

Muitas pessoas querem algo que se encaixe em seu estilo e estética favorita, porém buscam peças específicas e não encontram elas em lojas locais. Por isso, ter uma roupa personalizada com a própria ‘cara’ é ideal para quem compra tecidos e produz sua roupa.

Experiência divertida

A escolha do tecido, do design e da ideia em geral pode ser uma experiência gratificante para quem adora a moda. É possível usar peças já existentes para ter inspiração. Além disso, é recomendado depender da opinião e ajuda de uma costureira experiente para produzir o design.

Mão-de-obra justa

Muitas linhas de produção não possuem uma mão-de-obra justa, já que os funcionários estão em condições precárias. Pedir pela produção de uma roupa diretamente da fonte é uma forma de não ter peso na consciência quanto a isso.

Medidas pessoais

Como já mencionado, várias marcas ainda não produzem linhas plus size ou até linhas para pessoas com corpos muito magros e pequenos. Portanto, a produção de roupas pessoais permite as medidas próprias do corpo de uma pessoa.

Vale a pena produzir roupas em casa?

Quem compra tecidos e considera pedir uma costureira para produzir suas roupas pode até mesmo começar a considerar a produção de roupas em casa. Ter uma máquina de costura é o primeiro passo para aprender essa arte e produzir peças que são personalizadas, além de ser uma chance de ganhar um novo hobby ou até mesmo abrir o próprio negócio. Atualmente, as costureiras são muito procuradas no Brasil. Alguns brechós funcionam com roupas doadas e até mesmo com roupas feitas pelas próprias donas. Portanto, é um negócio que pode ser um ótimo investimento pessoal.