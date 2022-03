4 dicas para comprar roupas infantis online e acertar na numeração

Comprar roupas para crianças não é tão simples quanto comprar roupas para adultos, principalmente porque elas crescem muito rapidamente e perdem as roupas em uma velocidade muito grande. E quando essa compra de roupas é realizada pela internet, a dificuldade é ainda maior.

Claro que comprar roupas de crianças em uma loja infantil online facilita muito a vida dos pais, pois é muito mais prático comprar tudo online e apenas receber os produtos no conforto de suas residências, não é verdade? Especialmente para aqueles pais que possuem crianças pequenas e não têm tempo de ir até as lojas por não terem com quem deixar as crianças.

Além disso, ao receber os produtos em casa os pais evitam gastar com combustível e também pagam um preço muito mais baixo pelas roupas, dado que os valores de quaisquer produtos na internet sempre são mais em conta do que qualquer outro produto em uma loja física.

E como se não bastassem estas vantagens citadas, as compras pela internet também facilitam o pagamento, evitam a necessidade de aguardar em filas grandes e demoradas e também liberam os pais do carregamento de várias e pesadas sacolas.

Ou seja, como podemos observar, só existem vantagens em comprar roupas pela internet, não é mesmo? Exceto pelo fato de que, muitas vezes, é difícil acertar a numeração da roupa da criança, o que ocasiona na perda repentina da vestimenta.

Entretanto, existem algumas dicas de ouro que podem ajudar todos os pais a comprarem roupas para seus filhos na internet sem medo de errar no tamanho. E se você quer saber quais são essas dicas, continue lendo este artigo e aprenda todas elas agora mesmo.

Consulte a tabela de medidas da ABNT

Para auxiliar os pais a comprarem as roupas de suas crianças online, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) criou uma tabela padrão que pode ser bastante útil. Confira abaixo o que diz a tabela:

Recém nascidos: PP;

Até 3 meses: P;

De 3 a 6 meses: M;

De 6 a 9 meses: G;

De 9 a 12 meses: GG;

De 12 18 meses: tamanho 1;

De 18 meses a 2 anos: tamanho 2;

3 anos: tamanho 3;

4 anos: tamanho 4;

De 5 a 6 anos: tamanho 6;

De 7 a 8 anos: tamanho 8;

De 9 a 10 anos: tamanho 10;

De 11 a 12 anos: tamanho 12;

De 13 a 14 anos: tamanho 14;

De 15 a 16 anos: tamanho 16.

É importante ressaltarmos que esta é uma tabela padrão, mas nem sempre todas as crianças se encaixam nas medidas mencionadas acima, por isso é muito importante que você meça a criança antes de comprar a roupa, meça as roupas mais novas que ela possui e veja qual é o tamanho de roupa mais indicado para ela.

Na dúvida, opte pelo tamanho maior

Se mesmo medindo a criança você ficou com dúvida sobre o tamanho da roupa, opte sempre por comprar um número acima do indicado. Dessa forma, você não corre o risco de comprar uma roupa menor e garante que a criança use a roupa por mais tempo do que o imaginado.

Pois como mencionado, as crianças crescem muito rapidamente, então comprar uma roupa um número maior é sempre o ideal. Assim, caso você compre aquela roupa do Homem-Aranha que o seu filho tanto ama, por exemplo, ele poderá utilizá-la por muito mais tempo.

Tente pensar na média de tempo que a roupa será usada

Outra dica bastante útil é você verificar quanto tempo em média a criança usará tal peça de roupa. Por exemplo, se você vive em uma região muito quente onde o frio e as chuvas não são constantes, jaquetas, meias, casacos e calças podem ser compradas mais do que um número maior.

Isso evita o desperdício e também o consumo excessivo, além de garantir que você economize uma boa quantia em dinheiro, dado que as roupas de frio, na maioria das vezes, costumam ser muito mais caras do que quaisquer outras peças de roupas.

Em último caso, use uma peça como critério

Por fim, mas não menos importante, nossa última dica é que você sempre utilize uma peça de roupa mais atual como base na hora de realizar a compra de roupas infantis online, pois isso permitirá que você saiba com muito mais certeza o tamanho da roupa que deve comprar.

Mas lembre-se sempre de usar uma peça que seja coerente com a sua compra, por exemplo, caso vá comprar um vestido, tome um vestido como base, caso vá comprar uma bermuda, tome outra bermuda como base e assim por diante.

Se você seguir todas as nossas dicas, com certeza evitará erros na hora de comprar roupas de criança pela internet e será capaz de adquirir peças que durem muito mais tempo.