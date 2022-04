Gusttavo Lima desembarca em São José dos Campos para divulgação de seu álbum

O evento irá arrecadar alimentos para entidades da região do Vale

Gusttavo Lima, considerado o maior artista do meio sertanejo no Brasil, soma mais de 94 milhões de seguidores em suas redes sociais. Ele desembarca, em São José dos Campos, interior de São Paulo, para uma edição inédita da sua turnê.

Palácio Sunset

O evento “Embaixador in SJC“, que deve acontecer no dia 06 de maio, no Palácio Sunset, promete levar o que há de melhor em termos de estrutura. O público vai poder contar com food trucks e muita música com outras atrações como; Talis e Welinton, dj Léo Minas, entre outras. Uma experiência única com mais de 10 horas de festa.

Gusttavo Lima

Atualmente, o artista está em turnê para divulgação das músicas do novo álbum. O disco foi lançado no fim do ano passado e conta com 20 faixas e participações de nomes como Dendelzinho. O álbum vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação.

Os ingressos estão disponíveis para venda. Com o objetivo de arrecadar alimentos para entidades da região do vale do paraíba, o evento organizou a meia-entrada solidária. O público pode adquirir o ingresso pela metade do valor, doando 1kg de alimento na bilheteria.

Embaixador in SJC / Gusttavo Lima

Data: 06 de maio (sexta-feira)

Local: Palácio Sunset – Rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro

Horário: a partir das 21h

Realização: Grupo 180 | Four Even

Classificação: 18 anos

Venda online: https://bit.ly/embaixadorsjc ou pelo QR Code