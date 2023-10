Binder é finalista no Prêmio Profissionais do Ano

Filme criado para a campanha de conscientização para o Carnaval da Prefeitura de São José dos Campos disputa o prêmio na categoria regional

A Binder é finalista do Prêmio Profissionais do Ano, considerado uma das principais premiações da publicidade nacional. A agência concorre na categoria Sudeste Interior, com o filme “Nesse Carnaval, abaixe o volume”, produzido para a campanha de conscientização para o Carnaval da Prefeitura de São José dos Campos.

Prêmio Profissionais do Ano

“Estar entre os finalistas do Prêmio Profissionais do Ano nos enche de alegria, e nos encoraja a continuar inovando e buscando olhares disruptivos constantemente”, comemora Glaucio Binder, sócio e fundador da agência Binder.

O filme, cujo cenário foi construído com 1.294 latas de garrafas e bebidas alcóolicas, equivalentes ao número de pessoas feridas ou mortas no carnaval de 2022, resgata o tema dos riscos de dirigir alcoolizado, assunto recorrente em campanhas de conscientização, mas que deixou de ser foco de atenção nos últimos anos devido à pandemia.

Prefeitura de São José dos Campos

“O filme reforça, de forma lúdica, os perigos de se dirigir alcoolizado. A ideia foi causar um impacto e conscientizar as pessoas que álcool e direção não combinam”, observa Daniel Timm, atendimento da conta da Prefeitura de São José dos Campos.

Veiculado nos canais de TV aberta da região, assim como na Internet, o filme foi veiculado no início na semana que antecede o Carnaval e se estendeu durante todo o mês de fevereiro.

O filme pode ser acessado neste link.

Ficha Técnica

Agência: Binder

Cliente: prefeitura de São José dos Campos

Direção de Operações: Lorena Oliveira

Diretor de Criação: Filipe Fontes

Redação: Filipe Fontes

Atendimento: Daniel Timm

Produção de RTVC: Márcio Monteiro e Amanda Costa

Mídia: Tatiana Musto

Assistente de Atendimento: Maria Inês

Aprovação: Giselle Marinho e Tadeu Tau

Produtora: OUTRACENA

Produtora de Áudio: LIRA

Binder

Fundada em 2001, a Binder conta com 138 colaboradores, distribuídos em todas as regiões do Brasil. Com escritórios no Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, o portfólio de clientes inclui Banco Central, Caixa Econômica Federal, Ambev, Texaco Lubrificantes, Sesc/Senac RJ, Hortifruti Natural da Terra, Unimed-Rio, Oi, Vale, Chevrolet, Instituto Brasileiro de Petróleo, Óticas do Povo, Geotab, além das Prefeituras do Rio de Janeiro, de São José dos Campos e Bragança Paulista. Considerada uma das melhores agências para se trabalhar no Brasil, segundo o Great Place To Work.

“Nesse Carnaval, abaixe o volume”