Polo Personal Chef leva a renomada Thais César para a sua cozinha

O Polo Vale Decor inovou mais uma vez e vai reconhecer os profissionais parceiros com um jantar servido dentro da sua própria casa e com a assinatura da conceituada Chef Thais César.

A deliciosa experiência que vai contar com um preparo ao vivo inclui mesa posta, 2 garrafas de vinho e água aromatizada.

Além, claro, de menu completo, com várias opções para escolher.

Chef Thais César

“Criei uma menu confiance completo com entrada, massa, principal e sobremesa. Acho super elegante e combina perfeitamente com a proposta do Polo”, explica a Chef Thais César.

Ao todo, são três opções de escolha para cada momento do jantar. Por exemplo, na entrada, o profissional vai poder escolher entre mix de folhas com peras caramelizadas, nozes e gorgonzola ao vinagrete de damasco ou mix de folhas, peras com gorgonzola gratinado, nozes caramelizadas e parma com redução de vinho do Porto ou Ceviche de Saint Peter com fitas de coco & chips de batata doce.

Se já deu água na boca, prepare-se, pois é só começo.

Polo Vale Decor

“É uma felicidade enorme participar dessa iniciativa. É sempre um grande prazer elaborar cardápios para os eventos do Polo”, afirmou a Chef. “Em tempos de pandemia, levar até o cliente uma boa gastronomia com uma linda mesa posta é uma forma carinhosa de agradar as pessoas. É muito interessante”.