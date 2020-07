Atlantica Hotels integra pela 2.ª vez consecutiva rankingdas Melhores Empresas para Trabalhar em Hotelaria e Turismo

A Atlantica Hotels conquistou pela segunda vez consecutiva, a 5.ª colocação na premiação Melhores Empresas para Trabalhar – Hotelaria e Turismo, do Great Place to Work (GPTW).

Para Eduardo Giestas, CEO da Atlantica Hotels, a premiação GPTW é consequência do propósito da companhia – Cuidar de cada um que Confia na gente – colocado em prática em todas as pontas do negócio, principalmente, neste caso, entre colaboradores.

Melhores Empresas para Trabalhar – Hotelaria e Turismo

“Mais do que qualquer outro setor, o da Hospitalidade vive primordialmente da atitude de cada colaborador, da sua iniciativa, do trabalho em equipe e uma comunicação cordial e eficiente. O nosso propósito é o que nos diferencia e se reflete nas atitudes de todos os nossos colaboradores no dia a dia. Isto não é uma tarefa para ser praticada de vez em quando, mas, sim, uma mentalidade cotidiana a ser estimulada na cultura organizacional”, afirma Giestas.

Para Flavia Buiati, vice-presidente Pessoas, Financeiro e Jurídico da Atlantica Hotels, a premiação reflete o reconhecimento do compromisso da empresa com todos os seus colaboradores, com o cuidado em ouvir e entender a necessidade de cada um para garantir sua satisfação no ambiente de trabalho. “Só assim conseguimos garantir que nossos clientes terão suas necessidades entendidas e suas expectativas superadas”, afirma a executiva.

Atlantica Hotels

Flavia declara ainda que o cuidado com cada colaborador permite que a Atlantica construa um ciclo virtuoso entre todos os stakeholders. “Para viver nosso propósito, precisamos começar com o colaborador. Com isso, estamos falando de cuidar de todos os hóspedes com cordialidade, simpatia e hospitalidade, de nos relacionarmos com respeito e confiança e de buscarmos sempre o melhor resultado para os nossos parceiros. Na nossa cultura, não abrimos mão de uma comunicação próxima, de uma política de portas abertas e de cultivar um ambiente de reconhecimento pela contribuição de cada um para o resultado alcançado”, diz a executiva.

Alinhar a estratégia de negócios da empresa à atitude dos colaboradores é um dos focos da área Pessoas, que nesse momento vive um processo de transformação cultural, “valorizando um ambiente inovador que possibilite ao colaborador estar mais engajado, com orgulho de pertencer a Atlantica. Assim, ele se torna um embaixador da marca, mais motivado e com isso, mais produtivo. No mercado hoje não há espaço para empresas que apenas prestam serviço; nosso cliente quer ser surpreendido e encantado a cada estada e isso só é possível com colaboradores que acreditam no propósito da empresa”, conclui Flavia.

GREAT PLACE TO WORK (GPTW)

Para concorrer ao Great Place to Work e figurar entre os melhores lugares para trabalhar, é necessário abrir a empresa para uma pesquisa quantitativa com funcionários. Caso a empresa atinja a amostra mínima de funcionários e obtenha nota igual ou superior a 70%, segue-se para a segunda etapa com avaliação das práticas dentro da companhia. Ou seja, uma pesquisa quantitativa com os funcionários e qualitativa a respeito da cultura e das ações da empresa. As notas das duas avaliações formam o resultado final.