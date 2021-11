Se você quer comprar carro no momento, precisa entender quais são os carros com melhor custo-benefício do Brasil. Afinal de contas, um automóvel não é necessariamente “caro” ou “barato” apenas com base no seu preço, mas sim com o valor que ele entrega para o usuário e o tipo de recursos que ele pode apresentar para o motorista durante o seu uso.

Por exemplo, imagine um carro que custa R$ 50.000,00. Ele é caro ou barato? Depende: se for uma Ferrari novinha em folha, é muito barato. Se for um Fusca 88 com 600 mil quilômetros rodados, já é considerado caro. É claro que fomos a dois extremos do exemplo para ficar mais fácil de entender, mas a lógica é mais ou menos essa: um negócio só é considerado bom quando gera um bom custo-benefício.

E quais são os carros com melhor custo-benefício do Brasil? Vejamos abaixo!

Quais são os carros com melhor custo-benefício do Brasil: 5 opções

1. Renault Kwid

Para encontrar um carro com bom custo-benefício, como o termo já indica, precisamos avaliar dois fatores: o custo e o benefício. Por isso, quando um veículo tem um desses elementos em grande destaque, normalmente ele apresenta um ótimo custo-benefício mesmo que o outro seja apenas mediano.

É o caso do Renault Kwid, o carro mais barato do Brasil. Ainda que os preços tenham subido muito no nosso mercado recentemente, o Kwid manteve o posto de veículo com menor preço de venda. Considerando que ele tem um desempenho bem aceitável e um visual diferente e bonito, seu custo-benefício é considerável. É um excelente modelo para jovens e para quem procura seu primeiro carro.

2. Toyota Corolla

O Corolla sempre foi considerado um “carro de pai” e nunca fez tanto sucesso no Brasil quanto em outros países. No entanto, ele é um dos modelos com melhor custo-benefício, ainda que seja consideravelmente mais caro do que outros sedãs no mercado.

Uma das razões que faz com que o Corolla seja um modelo de ótimo custo-benefício é a sua valorização na versão seminova ou usada. Mesmo depois de tê-lo por alguns anos, você ainda consegue vender o modelo por um bom valor (desde que bem conservado).

Além disso, a versão híbrida do Corolla apresenta um dos melhores consumos do país, especialmente em rodovias, sendo um excelente modelo para viajar.

3. Fiat Strada

Você sabia que a Fiat Strada é um dos carros mais vendidos do Brasil atualmente, mesmo sendo uma picape? Pois é! Existe uma razão para o fato do modelo seguir com um excelente desempenho de vendas mesmo em um período de crise: ela tem um ótimo custo-benefício.

O automóvel oferece um excelente desempenho para quem precisa de um carro de trabalho, capaz de levar muita carga e com bastante potência, mas também oferece uma experiência de conforto, especialmente por ter 4 portas em um modelo de entrada. Esse tipo de cuidado faz realmente a diferença, especialmente considerando que o seu preço é melhor do que muitos dos seus principais concorrentes.

4. Volkswagen Nivus

Apesar de não ser muito comentado por aí, o Volkswagen Nivus é um SUV que se separa positivamente de outros modelos à venda no país. Ele tem um visual um nível acima de outros SUVs sendo vendidos, uma ótima configuração de entrada e muitos itens de série interessantes, especialmente nas suas versões mais avançadas.

Além disso, o modelo tem um preço de venda menor do que os seus principais concorrentes, como o T-Cross e o Tracker. Apesar de faltar mídia para o Nivus, ele apresenta um desempenho muito bom para o seu dono.

5. Chevrolet Onix Plus

O Chevrolet Onix Plus é o sucessor espiritual do antigo Prisma, que saiu de linha em 2019. O modelo tem esse nome porque, no mercado chinês, o Prisma era vendido como Onix. Aproveitando o sucesso do Onix hatch aqui no Brasil, a Chevrolet resolveu aproveitar o nome nesse modelo sedã também.

O Onix Plus se destaca dos seus companheiros sedãs por ter um desempenho muito acima da média em termos energéticos. Para se ter uma ideia, o modelo faz 17,7 quilômetros por cada litro de gasolina consumido na estrada. Com o combustível custando R$ 7,00 o litro, essa eficiência faz diferença.

Isso é um desempenho equiparável a um modelo híbrido — mas sem ter o custo de um modelo híbrido. É verdade que o Onix Plus também não tem todo o conforto ou valorização de um Corolla, mas o seu preço de mercado é bem menor também. Por isso, é um carro de ótimo custo-benefício.

Pronto! Agora que você já viu essa lista, já entende melhor quais são os carros com melhor custo-benefício do Brasil atualmente. Além de adquirir esses modelos, lembre-se de que comprar carros seminovos tende a ter um custo-benefício ainda melhor (o que explica porque as vendas de automóveis novos estão em queda_. O que acontece é que veículos seminovos têm muito pouco desgaste (então são quase tão bons quanto novos), mas já sofreram grande parte da sua desvalorização (a maior parte acontece nos primeiros 2 anos).

E aí, gostou do conteúdo? Qual desses carros pretende comprar? Comente abaixo!