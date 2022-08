Quais são os 14 esportes mais praticados no mundo?

Desde o início dos tempos, as pessoas foram atraídas para jogar e assistir a jogos. Desde os primeiros eventos olímpicos na Grécia até o Super Bowl, o esporte é essencial para nossas vidas. Mas entre os diferentes esportes disponíveis, quais são os mais populares? Estes são os 14 esportes mais populares do mundo.

1 — Futebol

A imensa popularidade do futebol ou futebol é um fato comum. Semelhante ao basquete, chutar a bola em um campo é relativamente barato e fácil. É divertido também. Após a Copa do Mundo deste ano, que reúne centenas de nações para jogar umas contra as outras, e de acordo com a 22Bet, o esporte continua ganhando popularidade e força no ramo de apostas, principalmente nos Estados Unidos.

2 – Basquetebol

O basquete é um esporte em expansão jogado em todo o mundo. Mais de 200 nações jogam e jogam umas contra as outras. Mais de 300 milhões de pessoas são jogadores ávidos. Com a facilidade de pegar uma bola e chutá-la, não é surpresa que o basquete tenha se tornado um jogo extremamente popular.

3 — Críquete

O críquete foi jogado pela primeira vez na Grã-Bretanha e agora é um esporte popular em países como Índia, Camboja, Paquistão e muitos outros. O críquete também é o terceiro esporte mais assistido, com 2,5 bilhões de espectadores.

4 — Tênis

Origem do tênis na Inglaterra, Os Estados Unidos abraçaram o tênis cedo e trouxeram o esporte para a frente com quase 17 milhões de americanos jogando o jogo. Embora vacile em popularidade, é um esporte internacional multimilionário.

5 — Hóquei no gelo

As origens do hóquei no gelo podem remontar a milhares de anos, mas o jogo moderno de hóquei no gelo começou no Canadá. O primeiro jogo de hóquei indoor ocorreu em Montreal em 1875. O esporte era muito popular no início de 1900 e agora é um sucesso internacional.

6 — Voleibol

A ideia foi apresentada pela primeira vez em 1895. Os primeiros campeonatos mundiais de vôlei só foram realizados em 1949, antes de se tornar um jogo olímpico em 1964. É considerado um dos esportes mais populares do mundo, depois do futebol.

7 — Rugby

O rugby teve origem na Inglaterra e Inglaterra e é um esporte extremamente violento, mas também é um dos esportes que mais cresce no mundo e nos Estados Unidos.

8 — Boxe

No início, o boxe era um esporte sem regras e era essencialmente uma luta sem luvas destinada a matar uma pessoa. No entanto, ao longo do tempo, regras e salvaguardas foram postas em prática. No entanto, o boxe ainda é o esporte mais violento, proibido em alguns países. No entanto, atrai grandes multidões.

9 — Beisebol

O beisebol é outro fenômeno americano que é mais conhecido nos Estados Unidos, mas também se espalhou para outros países. O primeiro campeonato mundial foi realizado em 1903 e desde então se tornou um esporte internacional.

10 — Fórmula 1

Os pilotos de Fórmula 1 podem atingir velocidades de até 230 milhas por hora (370 km/h), o que significa que podem apontar para a Grécia antiga como a origem de seu esporte. Seja como for, desde o primeiro Grande Prêmio em 1906, a Fórmula 1 cresceu em popularidade e acabou se tornando um esporte global.

11 — Futebol americano

O futebol americano é um fenômeno, principalmente nos Estados Unidos. Na verdade, deriva de elementos de esportes ingleses, como futebol e rugby. Embora não seja popular fora de uma nação, é um fenômeno que é um jogo que milhões de espectadores assistem ao Super Bowl a cada ano.

12 — Ciclismo

Desde a sua criação, a bicicleta cresceu em popularidade graças à sua constante inovação. O primeiro Tour de France aconteceu em 1903 e é atualmente assistido na televisão por cerca de metade da população mundial, ou seja, em 188 países.

13 — Lacrosse

Lacrosse é um dos esportes que mais cresce na América do Norte e é jogado em todo o mundo, na Europa, Austrália e outros países.

14 — Atletismo

Como muitos outros esportes, o atletismo tem suas raízes nos Jogos Olímpicos. É um esporte bem conhecido hoje, com atletas de todo o mundo competindo, principalmente nas Olimpíadas.