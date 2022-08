Microbiota intestinal: conheça os micro-organismos responsáveis pela saúde do intestino

Sistema com trilhões de micro-organismos é responsável pela manutenção da saúde. Conheça seu funcionamento

Boa parte da saúde de um indivíduo depende do sistema gastrointestinal. Se ele não consegue absorver nutrientes, por exemplo, o organismo pode sofrer com anemias. E uma prisão de ventre crônica pode causar até fecaloma (endurecimento e obstrução das fezes). Contudo, o sistema se destaca mesmo por sua riquíssima microbiota, capaz de influenciar na saúde por completo.

Obesidade, absorção de vitaminas e até o sistema imunológico estão ligados à saúde da microbiota. Entenda como funciona.

O que é microbiota intestinal

É o conjunto de bactérias, micróbios, vírus e fungos que estão presentes no trato gastrointestinal (TGI). Para se ter uma ideia, acredita-se que ela seja formada por trilhões de micro-organismos. Em um corpo adulto, estima-se que a microbiota pese de 1 a 2kg.

De primeira, pode parecer assustador ter tantos “microsseres” em uma região tão importante. Contudo, essas colônias são tão essenciais para a manutenção da saúde humana que, juntas, podem ser consideradas um órgão virtual.

A microbiota atua diretamente na produção de enzimas, vitaminas e outros componentes necessários para a renovação celular. Além disso, trabalha na dissolução de alguns alimentos — como alguns polissacarídeos que o organismo humano não é capaz de digerir —, mantém a integridade da mucosa e protege o TGI contra a colonização de alguns micro-organismos agressores.

O problema está quando sua quantidade é desregulada.

Formação

Também chamada de flora intestinal, a microbiota começa a se formar logo após o nascimento. Contudo, há estudiosos que acreditam que essa formação começa antes mesmo do parto, quando o bebê ainda está na barriga da mãe — sua primeira fonte de micro-organismos.

É preciso entender, porém, que o primeiro contato externo com a microbiota pode variar. No parto normal ou vaginal, o bebê recebe milhões de micro-organismos que influenciarão positivamente no seu sistema imunológico. Já na cesariana, a primeira fonte de contaminação da criança é o meio ambiente, o que a coloca em contato com agentes patógenos com mais facilidade.

O perfil da microbiota de um indivíduo é definido aos dois anos de idade e influenciado por uma série de fatores.

Influência

Apesar de ser definido ainda cedo, diversos agentes podem influenciar na microbiota intestinal. A alimentação é considerada o principal fator.

Uma dieta com muitos alimentos industrializados deixa o indivíduo mais suscetível à disbiose, ou seja, o desequilíbrio da flora intestinal. O problema reduz a capacidade do organismo de absorver nutrientes, o que pode causar quadros inflamatórios.

Alguns problemas relacionados à disbiose são arrotos, gases, distensão abdominal, náuseas e alternância entre diarreia e prisão de ventre.

Obesidade

Testes feitos com camundongos mostravam que, quando animais magros recebiam transplantes de excrementos (e, consequentemente, de microbiota) de outros obesos, acabavam engordando. O contrário também acontecia: os animais obesos tendiam a emagrecer.

Embora haja vários motivos por trás da obesidade, alguns micro-organismos observados são comumente encontrados em animais geneticamente modificados que sofrem do problema. Neles, as colônias do filo Firmicutes são maiores que a de Bacteroidetes (os dois filos predominantes da nossa microbiota). Esse padrão também foi percebido em quem tem uma dieta rica em gorduras e carboidratos (simulando a dieta ocidental).

Sistema imune

Como visto, a microbiota não se relaciona apenas ao funcionamento do TGI e no controle de peso — ela influencia fortemente no sistema imunológico por completo.

Para que não sejam eliminados pelo corpo, os micro-organismos conseguem influenciar na imunidade reguladora. Uma dessas formas é na formação de células T reguladoras (linfócitos Treg), capazes de controlar processos inflamatórios.

Contudo, nos últimos anos a população de países desenvolvidos, principalmente no Ocidente, vem sofrendo com surtos de distúrbios imunes. Algumas explicações por trás estão no uso excessivo de antibióticos e na dieta ultraprocessada, que vem afetando o processo regulador da microbiota.