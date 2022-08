Saiba como a lavagem nasal pode ajudar no tratamento de resfriados

O procedimento tem diversos benefícios para além do auxílio de resfriados, como a prevenção de otites, faringites, amigdalite e até pneumonia

A higiene nasal é um processo importante que possui diversos benefícios. Pode atuar na prevenção de otites, faringites, amigdalite e até pneumonia, além de auxiliar na redução dos sintomas de crises alérgicas de rinite e sinusite, bem como de resfriados. Todavia, muitas pessoas ainda não adotaram a prática como recorrente, como ocorre com a higiene bucal, por exemplo.

Existem profissionais alergologistas que indicam que esse processo deve ser realizado diariamente, para remover as impurezas das mucosas nasais, além de vírus e bactérias que estejam predispostos a infectar o paciente. Mas a prática continua sendo mais comum ao se contrair um resfriado ou uma gripe um pouco mais forte, para ajudar a reduzir o desconforto do congestionamento nasal; assim, a lavagem das narinas costuma ser um aliado efetivo.

De acordo com as recomendações da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), “estudos mostram que em pacientes com rinites, sinusites agudas e crônicas e infecções virais, aqueles que usam soluções salinas para lavagem nasal têm uma diminuição dos sintomas e melhora da qualidade de vida, em relação aos que não fazem lavagem nasal , melhorando a permeabilidade nasal, reduzindo indiretamente o sintoma que mais incomoda o paciente, a obstrução nasal”.

Normalmente, por serem contraídos por meio de vírus, os resfriados costumam ter o tratamento focado no alívio dos sintomas, como febre, dores e excesso de secreção. Assim, muitos médicos costumam recomendar o uso de antitérmicos e xaropes ou comprimidos que ajudam na descongestão nasal, além de descanso e uma alimentação mais leve. Mas alguns cuidados em casa também podem ser tomados, como a higiene nasal, por meio de lavagem, para aliviar os sintomas gripais e ajudar a respirar melhor.

Como fazer a lavagem nasal?

A lavagem nasal pode ser feita em adultos e crianças, e é indicada para o alívio de sintomas gripais, bem como para ajudar a respirar melhor ao desobstruir as vias aéreas após retirar o excesso de muco produzido pelo organismo. Ainda de acordo com a SPSP, a lavagem nasalé um procedimento que enxagua as cavidades nasais com soluções aquosas que podem ser isotônicas, como soro fisiológico, ou hipertônicas, como soluções salinas, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com síndromes gripais.

Para realizar a higiene nasal em casa, em adultos, basta inclinar um pouco a cabeça, pegar um frasco de solução para lavagem e espirrar o conteúdo em uma narina e esperar que o líquido flua pela outra, repetindo o processo no outro lado. É importante respirar pela boca durante o processo, para não ingerir o produto e as impurezas que deseja remover. Em crianças, o recomendado é que o jato tenha aproximadamente 3 ml de solução isotônica e seja aplicado rapidamente, para que saia de uma narina a outra. Tanto adultos como crianças devem estar sentados ou em pé, e nunca deitados, ao realizar a higienização das narinas.

Foto:ISTOCK