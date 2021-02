Quais ferramentas de marketing on-line terão tendências em 2021?

Após um ano excepcional no qual as novas tecnologias desempenharam um papel fundamental para que muitas pessoas realizassem suas tarefas diárias, como ver seus entes queridos, trabalhar ou simplesmente se divertir com as restrições de atividades e circulação, este próximo ano promete novos desenvolvimentos que tornarão nossas vidas mais fáceis. A fim de não perder de vista tudo o que está por vir, no artigo a seguir apresentamos uma prévia de alguns dos desenvolvimentos que serão falados pela cidade em 2021 quando se tratar de fazer negócios.

O que teria sido de nós em 2020 sem a Internet e os dispositivos pessoais? Você pode imaginar se a pandemia de Covid-19 tivesse ocorrido há algumas décadas? A verdade é que os últimos desenvolvimentos técnicos tornaram possível a milhões de pessoas viverem suas vidas com um certo grau de normalidade, mesmo neste contexto excepcional que virou o mundo do avesso e cujas consequências em termos de saúde, política e economia ainda não foram previstas. No entanto, uma primeira conclusão já pode ser tirada: o desenvolvimento técnico continuará sendo a chave para melhorar a qualidade de vida de todos.

Neste sentido, se olharmos para as últimas tendências de marketing online para o ano de 2021, estamos apostando em um aprofundamento da vida 2.0, onde as redes sociais serão o grande terreno a ser conquistado. Diante de uma atenção cada vez mais dispersa devido à enorme quantidade de ofertas e possibilidades que podem ser encontradas hoje na web, é necessário ajustar o objetivo das mensagens a serem transmitidas, já que o imenso oceano que é a Internet não costuma dar lugar a segundas oportunidades. Desta forma, é aconselhável estar atento às últimas tendências a fim de não perder terreno para nossos concorrentes.

Para começar, devemos mencionar a necessidade de ter um editor de vídeos online confiável que possa resolver diferentes peças de comunicação e marketing a qualquer momento e lugar. Em questão de minutos, com placas e recursos profissionais que conseguem imitar os resultados de estúdios especializados, muitas empresas pequenas e diversos empreendimentos podem economizar tempo e dinheiro graças a este tipo de ferramentas. Algo semelhante acontece com editores de imagem e placas publicitárias, que permitem campanhas e ações de imprensa sem a necessidade de desperdiçar recursos escassos, como tempo e energia durante os estágios iniciais.

Outra grande tendência que ocorreu em 2020 e que se repetirá em 2021 é o reinado das ferramentas Fintech para pequenas, médias e grandes empresas. Sem dúvida, este é um dos setores que mais cresceu nos últimos tempos graças à constante inovação com que este tipo de jovens empresas são administradas. Com a criação de ferramentas e plataformas on-line, assim como aplicativos para seu smartphone, tudo relacionado a finanças pode ser resolvido deslizando seu dedo indicador na tela de seu telefone.

Por último, outra tendência de marketing on-line serão as aplicações que permitem realizar campanhas de mailing e newsletter, um dos recursos que recuperou mais terreno nos últimos anos e que nos anos quarenta teve um grande renascimento porque produzem um efeito de maior proximidade e calor do que as redes sociais. Receber um e-mail dá um ar de maior personalização e proximidade, algo que é altamente valorizado hoje em dia.

Desta maneira, ao seguir estas tendências durante 2021, o sucesso de seu negócio pode estar muito mais próximo do que você pensa ou você pode finalmente decidir lançar seu próprio empreendimento.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay