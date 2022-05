Como escolher o melhor plano odontológico para a sua empresa

Nos dias de hoje, os planos odontológicos se tornaram um dos serviços mais requisitados por clientes e empresas dos mais diversos nichos, isso acontece porque são entendidos como um benefício e investimento valioso de longo prazo.

Essa valorização se dá principalmente quando o assunto envolve doenças bucais mais complexas e procedimentos mais invasivos ou emergenciais, o plano odontológico empresarial se destaca por ser de fácil utilização e redução de custos, proporcionando mais segurança e estabilidade para o colaborador.

Esse investimento permite que o segurado consulte com mais frequência diferentes especialidades, além de facilitar o acesso a exames e profissionais qualificados sempre que necessário, inclusive nas emergências já mencionadas.

Dentro desses planos, dependendo do orçamento disponibilizado pela empresa, existem diferentes possibilidades, que podem ser encontradas nos modelos individual, familiar, grupal e de negócios.

Para ajudar na seleção e entender o protocolo de forma mais ampla, neste artigo, explicaremos mais sobre cada tipo de pacote, seus recursos e benefícios.

Saiba mais sobre cada um deles e os critérios para avaliar antes de contratar abaixo.

Plano odontológico pessoal

O plano odontológico pessoal permite que o seu funcionário cuide do sorriso de forma econômica e prática, sendo mais indicado para quem não tem familiares imediatos.

Para usufruir de seus benefícios, o colaborador opta pelo pacote do plano odontológico pmeque melhor atende as necessidades, desde o básico ao mais completo, considerando carências, taxas e coberturas.

Normalmente, o mais básico sai de forma gratuita para o colaborador e, caso queira fazer um upgrade no plano, o futuro segurado começa a pagar um valor por mês.

Em relação ao período de carência, é necessária uma relação de confiança entre o operador e o beneficiário. Além disso, alguns requisitos devem ser assinados e cumpridos previamente.

No entanto, em caso de emergência, uma chamada deve ser feita independentemente do período de carência.

Além disso, deve-se atentar para os procedimentos oferecidos, como oferecer cobertura para:

Clareamento dos dentes;

Tratamento gengival;

Colocação de aparelhos ortodônticos;

Remoção de cárie;

Implantes dentários.

Vale lembrar que esse tipo de plano atende apenas uma pessoa, isto é, o beneficiário.

Seu valor pode variar muito dependendo da cobertura oferecida, da operadora contratada e da rede de atendimento disponível.

Plano odontológico com dependentes

Ao procurar por um convênio odontológico empresarial, você pode fazer um acordo para ampliá-lo, assim sendo possível realizar a adição de dependentes ao plano.

Dessa maneira, é possível garantir a tranquilidade, a saúde e a segurança dos sorrisos de pais, cônjuges e filhos.

Assim como nos planos individuais, é preciso atentar-se à qual deles atende melhor às suas necessidades e da família, prestar atenção aos períodos de carência e cobertura e orçamento disponível.

É importante dizer que, ao adicionar dependentes, a maior parte dos planos direciona os gastos para o próprio colaborador. Ou seja, a empresa arca com o plano dental para meido funcionário e ele cuida do valor adicional da pessoa que deseja adicionar ao plano.

É possível buscar por descontos e outros diferenciais para que compense essa inserção de dependentes.

Outro benefício deste programa é que ele oferece mais possibilidades de consultas contínuas, permitindo que seu filho visite o dentista desde cedo.

Essas consultas precoces podem melhorar a qualidade da saúde bucal infantil e também a diminuir os medos relacionados ao consultório odontológico.

Qual a importância de um plano odontológico para a empresa

Disponibilizar um plano dental para mei beneficia tanto a empresa quanto os funcionários que ali trabalham.

Para a empresa, o benefício será a redução do absenteísmo por dor e desconforto bucal, normal para muitos.

Aos colaboradores, o principal benefício é o acesso à saúde bucal de qualidade e profissional.

É importante lembrar que funcionários com boa saúde bucal trabalham mais eficientemente e são mais felizes.

Assim, podemos destacar como benefícios de ter um plano odontológico empresarial:

Prevenção de doenças bucais;

Ampla cobertura e tratamento moderno;

Custo-benefício.

Qualidade de vida e bem-estar.

Portanto, se você se interessou, é importante que faça uma boa pesquisa de campo para ter um bom equilíbrio entre valores e qualidade do serviço prestado.

É importante que o setor financeiro de sua empresa seja incluído nesse processo para que o orçamento seja compatível com a realidade financeira.

Conteúdo desenvolvido pela equipe do Conviva Melhor, blog criado com o intuito de melhorar a saúde e o bem-estar por meio de conteúdos que reforçam a importância dos cuidados regulares.

Imagem de Elf-Moondance por Pixabay