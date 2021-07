APP Ribeirão estreia APP Partners

Projeto é uma série de lives com profissionais expoentes no mercado publicitário. Estreia será nesta quarta-feira (04/08), às 19h30

A Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto (APP Ribeirão) estreia nesta quarta-feira, 04/08, a APP Partners, uma série de lives com profissionais que são expoentes no mercado e com histórias inspiradoras. Os encontros virtuais serão nos dias 04, 16, 18, 25 e 31 de agosto, às 19h30, pelo canal do Youtube da APP Ribeirão.

Presidente da APP Ribeirão, Eduardo Soares

O presidente da APP Ribeirão, Eduardo Soares, ressalta a importância de promover bate-papos com profissionais do mercado. “O objetivo da associação é aproximar o mercado publicitário dos empreendedores que são parceiros da APP Ribeirão, pois trata-se de uma relação com trocas constantes. É fundamental estabelecer diálogo com esses profissionais, que são inspirações para o mercado de comunicação”, diz.

Com o tema “Disrupção e resultados: As rápidas mudanças no mercado publicitário”, a live de abertura tem a participação dos patrocinadores do FestDigital 2021, com mediação do presidente da APP Ribeirão, Eduardo Soares.

APP Partners

Confira a agenda completa do mês de agosto.

04/08, às 19h30: Disrupção e resultados: as rápidas mudanças no mercado publicitário. Com a presença de Isabella Crepaldi, gerente de Mercado do Grupo EP em Ribeirão, André Patrocínio, CEO da Etus, Celso Vergeiro, CEO da Adstream, e Luís Augusto Cirelli, diretor da Vilage Marcas e Patentes.

Disrupção e resultados: as rápidas mudanças no mercado publicitário. Com a presença de Isabella Crepaldi, gerente de Mercado do Grupo EP em Ribeirão, André Patrocínio, CEO da Etus, Celso Vergeiro, CEO da Adstream, e Luís Augusto Cirelli, diretor da Vilage Marcas e Patentes. 16/08, às 19h30: A retomada dos eventos e as expectativas dos organizadores com o crescimento do setor. Com a presença de Matheus Calil, empresário, diretor do Viola Show e Camila Riberto Ramos, empresária, diretora da Multisolutions tecnologia em eventos.

A retomada dos eventos e as expectativas dos organizadores com o crescimento do setor. Com a presença de Matheus Calil, empresário, diretor do Viola Show e Camila Riberto Ramos, empresária, diretora da Multisolutions tecnologia em eventos. 18/08, às 19h30: Os Eleitos – a marca das cidades e o marketing territorial. Com Patrícia Cerqueira Reis, diretora Executiva da HOD Marketing Territorial e City Brand, e Carlos Alberto Messeder, diretor Executivo da Kognitiva – Inteligência, Cultura e Negócios.

Os Eleitos – a marca das cidades e o marketing territorial. Com Patrícia Cerqueira Reis, diretora Executiva da HOD Marketing Territorial e City Brand, e Carlos Alberto Messeder, diretor Executivo da Kognitiva – Inteligência, Cultura e Negócios. 25/08, às 19h30: Quais os impactos para cada público etário continuar influenciando e sendo influenciado pela mídia. Com participação de Melissa Vogel, CEO da Kantar IBOPE Media Brasil.

Quais os impactos para cada público etário continuar influenciando e sendo influenciado pela mídia. Com participação de Melissa Vogel, CEO da Kantar IBOPE Media Brasil. 31/08, às 19h30: Produção de conteúdo e o Brand Storytelling. Com Patrícia Weiss, chairwoman e fundadora da BCMA South America, membro do Global Council Board e chairwoman da BCMA Portugal, consultora e produtora executiva na ASAS.BR.

APP Ribeirão

Para acompanhar, é só se inscrever no canal do YouTube da APP Ribeirão