Programas de responsabilidade social da COOP ampliam benefícios para as comunidades e o meio ambiente

Em 2023, foram mais de 2.7 milhões de quilos de resíduos descartados corretamente e mais 1 milhão de quilos de alimentos doados.

Há 70 anos, quando ninguém falava em responsabilidade social ou ESG, a rede de varejo Coop já praticava tais princípios em prol do meio ambiente e das comunidades localizadas nas cidades onde possui unidade de negócio.

Coop Faz Bem

“Como forma de padronizar a execução de tais iniciativas, a cooperativa criou uma plataforma de sustentabilidade – a Coop Faz Bem, dividida em quatro pilares, Coop Faz Bem pra Comunidade, Coop Faz Bem Pro Planeta, Coop Faz Bem Pra Educação e Coop Faz Bem Pra Você. Desde então, os resultados vêm a cada ano em ritmo acelerado de crescimento”, explica João Miron, analista sênior de responsabilidade social na Coop.

Coop Faz Bem Pro Planeta

Em 2023, o pilar Coop Faz Bem Pro Planeta, que visa combater o desperdício, valorizar o consumo sustentável e saudável, além da boa gestão de resíduos e de águas e efluentes, colaborou para que 2.740 toneladas de resíduos fossem encaminhadas à reciclagem. O volume é 11% superior ao ano anterior.

Coop Faz Bem Pra Você

O Coop Faz Bem Pra Você é o pilar que concentra os programas e ações relacionados à saúde e ao bem-estar dos cooperados, clientes, colaboradores e comunidades e suas iniciativas visam despertar a consciência sobre a importância dos exames de rotina, do diagnóstico precoce, da prática de atividade física e dos cuidados com o corpo e a saúde mental. No ano passado, o número de atendimento individual foi 22% maior que em 2022, totalizando 34.446 atendimentos.

Coop Faz Bem pra Comunidade

Já o pilar Coop Faz Bem pra Comunidade, que agrega os projetos contínuos e pontuais no entorno das lojas a fim de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades, foi responsável pela doação de 1.038.195 kg de alimentos por meio dos bancos de alimentos municipais, Mesa Brasil e o negócio social Infineat. A Coop também doou, por meio do seu Programa de Benefícios às Entidades, através de leis de incentivo e dos programas Troco do Bem e Revista Coop, o valor total de R$ 1.846.598,12, beneficiando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na área educacional, foram aplicadas 78.273 horas de treinamento aos seus colaboradores, 31% a mais que em 2022. Além disso, mais de 400 estudantes do Instituto Embraer, em São José dos Campos, foram desenvolvidos nos pilares de cooperativismo, e empregabilidade.

“Em 2024, continuaremos com esses programas, além de ampliarmos as nossas ações que integram o Comitê de Diversidade, como é o caso do Programa de Liderança Feminina, lançado no ano passado”, reforça a coordenadora de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social, Luciana Benteo.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

