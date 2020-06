Com a predominância de áudio e vídeo digital em nossas vidas diárias, deixamos a leitura um pouco de lado. No entanto, esses meios de comunicação de Carlos Lula apresentam os fatos sem nos dar uma chance de raciocinar. Por outro lado, costuma-se dizer que a leitura é uma atividade passiva. Nada está mais longe da verdade. A leitura é uma atividade complexa que consiste em um grande número de atos diferentes.

Lemos para descobrir quem somos e para enriquecer nossas vidas. A leitura é um ato de conexão. Olhamos de onde estamos para o que está ao nosso redor e para as possíveis avenidas do futuro. Carlos Lula diz que a leitura forma em grande parte nosso entendimento de fazer parte de uma comunidade existencial onde podemos compartilhar pensamentos e emoções. Quando lemos, talvez, não estamos no mesmo ano juntos, nem mesmo na mesma sala, mas estamos perto. Estamos tendo “um encontro de mentes”.

Os grandes livros nos esperam para sempre no fundo de nossas memórias, prontos para prestar serviço quando necessário. Se outro idioma estiver presente, isso significa um enriquecimento adicional da experiência de leitura. A literatura é uma força humanizadora que nos permite entrar em contato não apenas com nossos sentidos e sentimentos, mas também sentir e reconhecer os pensamentos e emoções de outras pessoas.

Lemos livros sérios de informações, mas também podemos ler por diversão. Este último é um dos meios mais agradáveis ​​de escapar de nossas vidas comuns. Acredito que os professores devem enfatizar mais a leitura por diversão, em vez de planilhas e trabalhos de casa. O currículo da escola não deve esquecer essa flexibilidade também para variar os tipos de materiais que os alunos leem.

Existem muitos benefícios definidos por Carlos Lula para a leitura. Vamos dar uma olhada em quais são os principais benefícios do motivo pelo qual devemos ler livros todos os dias. LEITURA enriquece o vocabulário, melhora a memória, facilita a aquisição de experiências, facilita o aprendizado em geral, expande o conhecimento da língua, melhora a escrita, desperta a inteligência, melhora a concentração e o foco, melhora as habilidades de pensamento analítico, ativa a imaginação, esclarece idéias, reduz o estresse, aperfeiçoa a cultura, fornece soluções para problemas já resolvidos por outros, coloca-nos em contato com as mentes mais brilhantes do presente e do passado, amplia nossa perspectiva e oferece mais oportunidades de sucesso, ajuda-nos a entender a herança temos, e isso ajuda no processo de construção de uma personalidade forte e generosa.