Prisão de ventre atinge cerca de 15% da população mundial

No Brasil, 85% dos casos são por falta de fibras e pouca ingestão de líquidos, indica SBCP. Incidência é maior em mulheres e prevalência pode aumentar a partir dos 65 anos

Artigo científico do Colégio Americano de Gastroenterologia (CAG) indica que 15% da população global sofre com constipação intestinal,a famosa prisão de ventre ou intestino preso. Aqui no Brasil, 85% ou mais dos casos sãoprovocados pelo pobre consumo alimentar em fibras vegetais e líquidos. É o que aponta a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP).

Pessoas que apresentam sintomas de esforço para eliminar as fezes, sensação de evacuação incompleta/bloqueio anorretal, frequência de defecação inferior a três vezes por semana, inchaço abdominal, mal-estar ou gases, devem procurar um médico.

De acordo com Natália Mukai , Cirurgiã coloproctologista especialista pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), a “prisão de ventre” atinge pessoas de diferentes idades e de ambos os sexos, mas tem um maior número de casos entre as mulheres e a prevalência pode aumentar a partir dos 65 anos. “É comum que indivíduos na terceira idade apresentem ressecamento e, por consequência, dificuldade na evacuação. Um fator agravante nesta faixa etária é a incidência de outros problemas de saúde, uso de medicações crônicas, sedentarismo e o aumento da incidência de câncer”, explica.

Prisão de ventre

Entre as principais causas da prisão de ventre estão a má qualidade alimentar com poucas fibras e a baixa ingestão de líquidos. Entretanto, outros fatores de risco incluem doenças crônicas, a falta de exercícios físicos, a ansiedade e depressão, fatores que pioraram principalmente neste momento de pandemia. O costume de adiar a ida ao banheiro e os efeitos colaterais de alguns medicamentos também contribuem para o agravamento da condição.

Mukai alerta ainda que é preciso ter atenção aos sinais que o corpo dá, pois, a constipação intestinal pode mascarar outros problemas como hemorroidas, doença diverticular, fissuras anais e, o mais grave de todos, o câncer de intestino. “Muitas pessoas sofrem de constipação severa e não sabem que podemos e devemos investigar as reais causas do problema para iniciar o tratamento adequado”, esclarece a especialista.

Para aqueles que sofrem de intestino preso relacionado aos hábitos diários, recomenda-se a ingestão de 25-30 gramas de fibras/dia e o consumo de pelo menos 2 litros de água/dia, reduzir o excesso de proteína animal e adoção de um novo estilo de vida com a prática de atividade física. Nesses casos a ajuda de um nutricionista, educador físico, fisioterapeuta e psicólogo pode ser fundamental também. Em casos mais delicados, o médico poderá indicar o tratamento específico, se for necessário.

Dra. Natália Sayuri Mukai

Cirurgiã coloproctologista especialista pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e membro da mesma entidade. A Dra. Natália Mukai trabalha com a medicina baseada na ciência e acredita em melhores resultados quando é aplicada a atenção integral e multidisciplinar no cuidado do paciente.

Possui expertise no tratamento de doenças, como: câncer de colón e reto, doenças inflamatórias intestinais (Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa), constipação e incontinência fecal, doenças orificiais (hemorroida, fissura, fístula, entre outros), doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), pólipos do cólon e outros. Além do seu trabalho em coloproctologia, atua em cirurgia geral e colonoscopia.

A especialista tem residência médica em coloproctologia e cirurgia geral pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), mestrado em Ciências Médicas pela mesma instituição e graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília.