Johnson Controls tem novo CTO global

Executivo terá como missão acelerar a inovação e impulsionar a liderança da Johnson Controls em tecnologias integradas para edifícios inteligentes e sustentáveis

A Johnson Controls (NYSE: JCI), empresa global especializada em edifícios inteligentes e sustentáveis, nomeou Vijay Sankaran como vice-presidente e diretor de tecnologia, uma nova função destinada a acelerar o desenvolvimento de engenharia de software de produto e a expansão de soluções para clientes por meio da plataforma digital OpenBlue.

CTO global

“Vijay traz uma vasta experiência em software estratégica para a Johnson Controls e está idealmente posicionado para fortalecer nossas soluções e competitividade no mercado por meio da engenharia de software”, disse George Oliver, presidente e diretor executivo da Johnson Controls. “Com a equipe de engenharia de software, ele irá acelerar nossa inovação, proporcionar soluções exclusivas para os clientes e alavancar as principais tendências de sustentabilidade, eficiência energética e edifícios inteligentes saudáveis, seguros e conectados.”

Sankaran ocupou cargos de liderança à frente da área de tecnologia em diversas indústrias, incluindo diretor de Informações e Chefe de Inovação da TD Ameritrade, com responsabilidade pela estratégia digital, plataformas de clientes, engenharia de software, operações de tecnologia, segurança cibernética, análise de dados e inovação empresarial.

Antes de trabalhar na TD Ameritrade, Sankaran ocupou cargos executivos na Ford Motor Company, incluindo diretor de Tecnologia de TI, diretor de Desenvolvimento de Aplicativos, bem como funções de liderança em arquitetura, tecnologias emergentes, dados e análises e programas de transformação empresarial.

O executivo é formado em Matemática e Ciência da Computação pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e tem um M.B.A. na Duke University Fuqua School of Business.

Johnson Controls

Na Johnson Controls (NYSE: JCI), transformamos os ambientes onde as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Como líder mundial em edifícios inteligentes, saudáveis ​​e sustentáveis, nossa missão é reimaginar o desempenho de edifícios para servir às pessoas, aos espaços e ao planeta.

Com uma história de mais de 135 anos de inovação, na Johnson Controls traçamos o projeto do futuro em setores como saúde, educação, data centers, aeroportos, estádios, manufatura e outros, por meio de nossa abrangente oferta digital OpenBlue. Com uma equipe global de 100.000 especialistas em mais de 150 países, a Johnson Controls oferece o maior portfólio mundial de tecnologia e software de construção, bem como soluções de serviço com algumas das marcas mais reconhecidas do setor. Para obter mais informações, visite www.johnsoncontrols.com/pt_br ou siga-nos no LinkedIn e no Facebook Johnson Controls América Latina.