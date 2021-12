Prêmio em Curitiba: Noite das Estrelas do Mercado da Beleza

A CEO da Raiz Latina, Telma dos Santos e seu marido Marcos Javier Pocardich viajaram até Curitiba para receber o Troféu Professional Business, na categoria Beauty, organizado por Rosy Buzinaro, do Casual Group, no último dia 29. A empresa de cosmética capilar foi um dos destaques da premiação pela qualidade dos produtos e pelo uso de ativos nacionais em seus produtos.

Telma dos Santos,CEO da Raiz Latina e o marido Marcos Javier Pocardich

Raiz Latina

Telma dos Santos,CEO da Raiz Latina com o prêmio recebido em Curitiba

Na noite de premiação que ocorreu no Clube Ursa, o casal se encontrou com nomes nacionais do mercado da beleza. Um dos encontros foi com o mago das noivas, Paulo Persil, que já foi embaixador da marca Raiz Latina. Os empresários puderam trocar informações também com outros destaques como: Viktor Gonçalves, embaixador da L´Oréal; Cesar Tkusuda, diretor da Feira Beauty Fair e com o casal Robson e Tânia Trindade, visagistas e embaixadores da Premiação Casual – Troféu Professional Business.

Troféu Professional Business