Instituto das Pequenas Missionárias recebe Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II

Sessão solene acontecerá na Câmara Municipal de São José dos Campos, às 19h

Medalha é concedida por ocasião do centenário da chegada a São José dos Campos da Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada

Concessão da medalha é de autoria do vereador Dr. José Cláudio Barbosa

Exposição fotográfica no hall de entrada da Câmara Municipal mostrará a vida e obra de Madre Maria Teresa

O Instituto dos Pequenas Missionárias de Maria Imaculada receberá, no dia 16/9, a medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II, concedida pela Câmara Municipal por ocasião do centenário da chegada a São José dos Campos da Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada.

Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II

A concessão da medalha é de autoria do vereador Dr. José Cláudio Barbosa e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. “A homenagem é para essa instituição tão importante, que cuida de tanta gente, que ajuda quem precisa em todo o país e até fora, mas principalmente em nossa cidade”, disse.

A medalha “Mérito da Paz Papa João Paulo II é uma honraria do Legislativo às instituições e pessoas que se destacaram pelo trabalho e ações relacionadas à paz.

Exposição fotográfica mostra vida e obra de Madre Maria Teresa

O público que visitar a Câmara Municipal poderá conferir, entre os dias 12 e 16 de setembro, a exposição fotográfica “Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico: vida e obra.

A mostra conta com fotos do acervo do Instituto das Pequenas Missionárias que refazem a trajetória de Madre Maria Teresa desde a sua infância, em São Paulo, à chegada a São José dos Campos, o início da obra social no período sanatorial até os dias atuais.

A visitação é gratuita e acontece no período das 8h às 17h30. A Câmara fica à rua Des. Francisco Murilo Pinto, 33, Vila Santa Luzia, região centro.

O Instituto

Fundado pela Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada é uma obra filantrópica com atuação nas áreas de saúde e assistência social.

Atualmente, administra cinco hospitais nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, instituições de longa permanência para idosos, centros de formação humana e religiosa e um residencial para moças. Realiza ainda um trabalho de acolhida a pacientes com câncer, pastoral da saúde e assistência a sacerdotes.

Hospitais Pio XI

Em São José dos Campos está à frente dos Hospitais Pio XI e Antoninho da Rocha Marmo, além do Recanto São João de Deus e do Residencial Maria Imaculada, que atendem idosos, e da Casa de Retiros Cura D’ars. Também é responsável pela Casa de Saúde Stella Maria, principal hospital de Caraguatatuba.

Madre Maria Teresa de jesus eucaristico

Há mais de 10 anos, participa de uma missão humanitária na África (Missão de Dombe, Moçambique), onde é responsável por um ambulatório médico que realiza cerca de 2.500 atendimentos por mês. Também realiza trabalho missionário em Portugal e na Itália.

Instituto dos Pequenas Missionárias de Maria Imaculada

“Agradecemos pelo reconhecimento à vida e à obra da Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Ela marcou e ainda marca a história de São José dos Campos, por meio da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada e pelo seu importante trabalho dedicado aos doentes e aos pobres”, disse Madre Vilma Marlene de Andrade, 7ª sucessora de Madre Maria Teresa.

Centenário da chegada de Madre Maria Teresa a São José dos Campos

A Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada celebra este ano o centenário da chegada de sua fundadora, a Venerável Madre Maria Teresa a São José dos Campos.

A jovem Dulce Rodrigues do Santos, que mais tarde se tornaria Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, chegou a São José dos Campos em 7 de junho de 1922, aos 21 anos, para se tratar da tuberculose. Inconformada com a situação dos doentes, iniciou um trabalho humanitário, com o propósito de oferecer dignidade e esperança para essas pessoas.

Em 8 de novembro de 1936, nasceu a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada que, com o passar dos anos, expandiu sua atuação no Brasil, Itália, Portugal e África.

A jovem Dulce quando chegou a SJC com sua mãe

Processo de canonização

A venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico encontra-se em processo de beatificação e canonização. Em abril de 2014, a fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias teve suas virtudes heroicas reconhecidas pelo Papa Francisco.

Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico faleceu em 8 de janeiro de 1972, mas continua viva no coração das Irmãs Pequenas Missionárias, sendo a grande inspiração e a força que as move.

Sua história pode ser conhecida em uma visita ao seu Memorial, instalado no antigo Sanatório Maria Imaculada, atual sede da Congregação.

Antoninho da Rocha Marmo