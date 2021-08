ACI comemora 86 anos com homenagem aos “Heróis da Saúde”

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos comemora na próxima segunda-feira (23/08) seus 86 anos, com uma homenagem especial a todos os profissionais da saúde que não pararam durante a pandemia da covid-19, os “Heróis da Saúde.”

O evento acontecerá sob regras rígidas de segurança sanitária no auditório do Centro de Formação do Educador – CEFE, das 9h às 12h, apenas para convidados.

ACI comemora 86 anos

Na ocasião, a ACI entregará placas da campanha “Heróis da Saúde” a representantes de hospitais públicos e privados da cidade, como forma de reconhecer os esforços feitos durante os momentos mais difíceis da pandemia. Para os médicos, enfermeiros e os profissionais da saúde em geral, a entidade distribuirá botons da campanha para agradecer e contribuir com a conscientização sobre a importância de manter a proteção.

“Heróis da Saúde”

Lançada no aniversário da cidade, no dia 27 de julho, a campanha “Heróis da Saúde” conta com o apoio do Grupo Policlin, da Farmaconde, do Grupo São José Saúde, uma empresa do sistema Hapvida, e da Sustentare Saneamento e vai se estender até o final do ano, com diversas homenagens e ações. “A iniciativa visa demonstrar o reconhecimento dos empresários de nossa cidade à todos que estão desde o início da pandemia trabalhando na linha de frente, expondo muitas vezes suas vidas para salvar nossas vidas”, disse Eliane Maia, presidente da ACI.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos

A campanha “Heróis da Saúde” é aberta para a participação de todos. Para participar, basta escrever uma carta, mandar uma mensagem especial ou até mesmo, enviar um e-mail agradecendo àquela pessoa ou aquele profissional que foi importante para você durante a pandemia.