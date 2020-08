Urbam lança cartilha sobre descarte correto de lixo

A Prefeitura de São José dos Campos e a Urbam (Urbanizadora Municipal) lançaram uma cartilha com informações sobre a forma correta de descarte dos resíduos durante a pandemia do novo coronavírus. A cartilha está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos e também no site da Urbam.

Em caso de confirmação ou suspeita da Covid-19 é aconselhável que seja separada uma lixeira exclusiva para a pessoa infectada ou com suspeita no cômodo reservado para ela. O resíduo reciclável da residência deve ser descartado junto com o lixo comum.

Use dois sacos para acondicionar o lixo (coloque o saco com o lixo dentro de outro saco limpo) e feche-os bem com um nó ou lacre. Ao destinar o resíduo, de preferência identifique o saco com o aviso: “Pode estar contaminado” para que todas pessoas envolvidas no processo de coleta, separação e destinação redobrem os cuidados.

Apenas dispor os sacos nas ruas nos dias e horários exatos em que a coleta comum passará no local (esta informação pode ser obtida no site da Urbam. Este cuidado é importante para evitar a contaminação do local e também o acesso aos animais ou pessoas.

É necessária a imediata higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% após manipular os sacos de lixo e seus recipientes. Higienizar também pontos de contatos como alças e tampas de lixeiras.

Máscaras e luvas descartáveis

Esses rejeitos devem ser manipulados com muito cuidado por seu alto potencial de contaminação. A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que o cuidado na manipulação e descarte destes itens pode diminuir os riscos de contaminação. Luvas e máscaras descartáveis ou de tecido devem ser colocadas em sacolas plásticas bem fechadas (se possível duas) antes de serem descartadas em lixo fechado. O ideal é descartá-los no lixo do banheiro, considerado lixo comum e que, naturalmente, não atrai o interesse de catadores de materiais recicláveis.

