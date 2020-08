Ônibus registram baixo índice de contágio pelo novo coronavírus

Entre os pacientes recuperados de covid-19 em São José dos Campos, apenas 5,8% disseram acreditar que tenham sido contaminados pelo novo coronavírus nos ônibus urbanos.

Esse resultado foi apontado por uma sondagem do Ipplan (Instituto de Pesquisa e Planejamento) realizada na semana passada, do dia 22 ao dia 24, por solicitação da Prefeitura. Durante os 3 dias do levantamento, responderam as questões 515 pessoas.

Para a coleta dos dados, os pesquisadores aplicaram o questionário por telefone, com escolha aleatória em todas as regiões da cidade: sul (31%), leste (30%), centro (13%), oeste (10%), norte (9%) e sudeste (7%).

Os números obtidos foram estratificados por sexo, faixa etária e bairro de residência. Do público-alvo, 265 eram mulheres (51%) e 250 homens (49%).

A sanitização dos pontos do transporte coletivo é uma das medidas preventivas – Foto: Claudio Vieira/PMSJC