Lançamento oficial da Escola SinHoRes e do SinHoRes Seguros acontece na 5ª Conexão SinHoRes

Na noite da última quarta-feira, 09/08, aconteceu a 5ª Conexão SinHoRes, do Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares, Padarias, Buffets, Casas Noturnas e Similares de Osasco, Alphaville e Região, quando foram lançados os mais novos serviços oferecidos para a categoria econômica do setor de Hospedagem e Alimentação: a Escola SinHoRes e o SinHoRes Seguros.

Com a presença de associados, empresários do setor, imprensa e autoridades da região, o presidente Edson Pinto apresentou a Escola SinHoRes, que tem como objetivo profissionalizar e aperfeiçoar a mão de obra do setor, que vem sofrendo um grave déficit. “O SinHoRes tem a plena consciência da sua responsabilidade social e vamos proporcionar oportunidade na Escola SinHoRes com cursos inteiramente gratuitos, agregando ainda o Banco de Talentos, com o sindicato empresarial intermediando o encontro entre candidatos e empresas para turbinar a empregabilidade”, afirmou.

Escola SinHoRes

A Escola SinHoRes oferecerá 300 vagas em nove cursos de capacitação profissional completamente gratuitos, ministrados pelo professor PhD Celso dos Santos, que também falou sobre o trabalho que será desenvolvido durante os cursos. “Nossa Escola tem incumbência de formar futuros empreendedores; de ajudar o cidadão que está no segmento, mas quer se aperfeiçoar numa área; ou aquele que quer iniciar uma carreira”, afirmou.

Com reconhecimento estadual da FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo) e Internacional da AREGALA e Cozinheiros sem Fronteiras, os cursos têm início no próximo dia 14/08 e se estendem até novembro, com realização na sede do SinHoRes, no centro de Osasco. As inscrições serão abertas mês a mês.

Já o SinHoRes Seguros foi apresentado por Miguel Tobal, Diretor Comercial da Secury, e Nadjair Diniz Barbosa, Diretor Comercial da DCG, que fazem parte da equipe de Seguros do sindicato empresarial. Com profissionais com larga experiência no segmento de Seguros, o SinHoRes Seguros realizou um estudo customizado sobre as necessidades do setor de Hospedagem e Alimentação, visando a otimização de custos e a melhoria das coberturas de Planos de Saúde, Convênios Odontológicos, Seguros Patrimoniais e Seguros de Vida, por exemplo. “Nosso diferencial são as consultas individualizadas e centradas nas necessidades de cada empresa”, afirmou Edson.

5ª Conexão SinHoRes

A 5ª Conexão SinHoRes contou com a presença de Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista e presidente do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo); José Roberto Cruz, secretário de Turismo de Vargem Grande Paulista e coordenador da Câmara Técnica (CT) de Turismo do CIOESTE e da Região Turística (RT) Negócios & Cultura; Luciano Camandoni, Secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco; Evaldo Claudino de Almeida, Secretário de Cultura e Turismo de Carapicuíba; Débora Lapas, secretária Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade de Osasco; e Manoel Lima, Diretor da Subsede Osasco do Sinthoresp, sindicato dos trabalhadores.

A 5ª Conexão aconteceu no restaurante Mama Gastronomia, no CEO Complexo Empresarial de Osasco, e contou com coquetel e jantar.