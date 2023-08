São José é recertificada como Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente

São José dos Campos foi recertificada como Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), de acordo com três normas internacionais ISO (International Organization for Standardization).

Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente

No processo de análise de 276 indicadores que compõem as três normas ABNT NBR ISO (37120, 37122 e 37123), São José conseguiu ainda melhorar sua avaliação em relação aos parâmetros de Cidade Resiliente (norma ISO 37123), passando do padrão ouro para platina, o mais alto nível da certificação.

O município também recebeu a certificação máxima em práticas sustentáveis (norma NBR ISO 37120) e nível ouro em indicadores relacionados à Cidade Inteligente – norma NBR ISO 37122.

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

De acordo com a ABNT, por se tratar de um “processo evolutivo, as cidades certificadas podem solicitar a avaliação de indicadores adicionais visando a obtenção de um nível superior da certificação”.

São José dos Campos

A primeira certificação de São José dos Campos havia sido emitida em 16 de março de 2022, quando se tornou a primeira cidade do Brasil a obter os títulos. A validade pode ser prorrogada anualmente caso seja cumprido satisfatoriamente o processo de avaliação anual chamado manutenção da certificação.

As três normas internacionais ISO são regulamentadas pelo World Council on City Data, instituição ligada à ONU (Organização das Nações Unidas) e estão diretamente relacionadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo.

Boas práticas

Entre os indicadores que levaram São José dos Campos a reconquistar os títulos estão práticas inovadoras de gestão pública. Entre eles, o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), considerado o melhor projeto de segurança do país.

A Linha Verde, corredor sustentável com a utilização de ônibus 100% elétricos, também teve avaliação de destaque.

Também foram reconhecidas com nível de excelência o sistema de coleta de resíduos, coleta e tratamento de esgoto, cobertura de 100% da área urbana e rural com lâmpadas de LED, sistema de estacionamento rotativo, semáforos inteligentes, serviço de monitoramento por satélite e análise e detecção de mudanças no território, entre outras iniciativas.

Metodologia

Para estabelecer um padrão para aplicação das normas e, consequentemente, a certificação para as cidades brasileiras, a ABNT fez a adoção e a validação dos indicadores em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos.

A ABNT é o único Foro Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo Governo Federal por meio de diversos instrumentos legais.

É responsável pela elaboração das NBR (Normas Brasileiras), destinadas aos mais diversos setores.

Desde 1950, atua também na área de certificação, atendendo grandes e pequenas empresas, nacionais e estrangeiras. Possui atualmente mais de 400 programas de certificação, destinados a produtos, sistemas e verificação de gases de efeito estufa, entre outros.

A ABNT Certificadora tem atuação marcante nas Américas, Europa e Ásia, realizando auditorias em mais de 30 países.