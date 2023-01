Prefeitura entrega mais 840 livros sobre história Africana e Indígena às bibliotecas de Jacareí

Na última sexta-feira (13), a Prefeitura de Jacareí, por meio da Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos, entregou mais 840 livros sobre a história Africana, dos Afrodescendentes, da cultura Afro-Brasileira e Indígena às bibliotecas da cidade. A entrega foi realizada em um evento, na Biblioteca Municipal Macedo Soares.

Prefeitura de Jacareí

De acordo com a subsecretária de Igualdade e de Direitos Humanos, Girlaine Dias, o objetivo é levar o conteúdo para os estudantes da rede municipal de ensino. “O que tem de melhor no mercado editorial está aqui. A nossa ideia é que, para além da biblioteca, este material possa chegar às escolas municipais. A oralidade tem sua importância, é claro. Mas, mais do que isso, é fundamental termos estas biografias impressas, publicadas, são livros de qualidade, escritos com seriedade, nas mãos das nossas crianças”, explica.

A medida visa implementar esta temática de estudo nas escolas da rede municipal de educação, bem como garantir igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira e o livre acesso às diferentes fontes de cultura nacional.

“É pela educação que se inicia uma série de coisas. A partir das crianças, a gente multiplica uma mensagem. É preciso perseguir o tempo todo essa consciência e acreditar no poder de transformação pela educação”, ressaltou Maria Thereza Cirino, secretária de Educação de Jacareí.

Projeto-Piloto

O projeto-piloto começou na EMEIF Adélia Pereira Braz Rossi, no bairro Santo Antônio da Boa Vista, no segundo semestre de 2022, com a compra dos primeiros 64 títulos de livros de representatividade negra para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. À época, foram adquiridos também outros 70 títulos de livros de literatura infantil com temáticas sobre personalidades africanas, afro-brasileiras e indígenas, para abastecimento das bibliotecas de Jacareí.

Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal Macedo Soares fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Nove de Julho, 215 (ao lado do Parque dos Eucaliptos). O acervo conta com mais de 60 mil livros, sendo 1.350 em braile e 400 audiolivros. Ao longo de 2022, foram mais de 13 mil visitas de munícipes ao local.

Mais 840 livros sobre História Africana e Indígena são entregues às bibliotecas de Jacareí-Foto:PMJ