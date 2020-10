Concorrente Nacional do Uber e 99 Chega a São José dos Campos

A ZOMM BRASIL, aplicativo nacional de transporte que concorre com as gigantes Uber e 99, chegou a São José dos Campos. A plataforma que atua hoje nas cidades do Alto Tiête, com sede na cidade de Guararema, está expandindo suas operações e inicia sua operação no vale do paraíba à partir desta segunda-feira 19 de Outubro em São José dos Campos e traz novidades para os usuários joseenses.

De acordo com a empresa, o objetivo é oferecer melhores condições de trabalho para os motoristas e taxas mais competitivas para os usuários. A plataforma está disponível nos sistemas Android e IOS

A Empresa oferece uma das menores taxas do aos motoristas, que conseguem ganhar mais e podem trabalhar menos. O aplicativo permite ainda que o motorista visualize a foto e nome completo do passageiro, bem como o endereço de destino e a forma de pagamento no momento da chamada, ainda antes de aceitar a corrida.

A ZOMM BRASIL oferece a seus usuários o Zomm Econômico com taxas mais baratas, o Zomm Conforto para mais comodidade e conforto para viagens mais longas, e a novidade criada é a categoria Zomm Mulheres uma categoria exclusiva para as mulheres que só terá motoristas mulheres e passageiras mulheres, trazendo assim um nicho de marcado diferenciado para concorrer com as grandes do setor.

ZOMM BRASIL

A Empresa já está cadastrada e autorizada pela Prefeitura de São José dos Campos.

Mais informações acesse www.zommapp.com.br