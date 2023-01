EAD UNITAU reformula cursos e conteúdos para 2023

Com o objetivo de oferecer uma experiência diferenciada de aprendizagem, mais prática e envolvente, a Universidade de Taubaté (UNITAU) reformula a oferta de seus cursos, por meio de um novo modelo de Educação a Distância (EAD) a ser implantado neste primeiro semestre de 2023.

Até o dia 31 de janeiro, os estudantes interessados em ingressar na EAD UNITAU podem se matricular em um dos 13 cursos oferecidos com direito a 40% de desconto nas mensalidades, que saem a partir de R$ 134,40. Os cursos estão distribuídos nas categorias de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia. Quem optar por uma segunda licenciatura tem à disposição a possibilidade de formação complementar em Educação Física, História e Pedagogia. Também há a Formação Pedagógica, que qualifica o profissional à prática docente nas respectivas licenciaturas.

Todos os cursos possuem reconhecimento pelo MEC e validação pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Entre as novidades do novo modelo da EAD UNITAU para 2023 estão a proposta pedagógica e a inclusão de atividades práticas.

“A proposta pedagógica apresenta as características de uma plataforma mais envolvente, mais interativa e que proporciona mais facilidade de entendimento. Além disso, o projeto passa a ser focado mais na extensão, com atividades práticas. Não será mais baseado somente no aprendizado, estabelecemos uma proposta de dar capacidade aos alunos de colocar em prática o que eles aprendem”, afirma o Prof. Me. José Maria da Silva Junior, supervisor de implantação do novo modelo da EAD/UNITAU.

A inclusão das práticas extensionistas vai ao encontro do que determina o Plano Nacional de Educação (2014 – 2024). A partir deste ano, as Instituições de Ensino Superior brasileiras devem reservar 10% da carga horária total de todos os cursos para atividades de extensão.

Para os cursos de Licenciatura, professor José Maria destaca as duas possibilidades que qualificam o currículo do aluno.

“Nossos cursos de Licenciatura permitem dois outros tipos de diplomação: Segunda Licenciatura e Formação Pedagógica. Eu fiz, por exemplo, o curso de Licenciatura em Química, mas também quero dar aulas de Matemática. Vou fazer, especificamente, um rol de disciplinas (de dois a três semestres) para ter a Licenciatura em Matemática. Já na Formação Pedagógica, o aluno é formado em Bacharelado (Engenharia, por exemplo) mas quer ser professor. Então ele estuda algo em torno de dois a três semestres e tem essa possibilidade.”

Já para os Cursos Superiores de Tecnologia, as certificações intermediárias permitem ao aluno o início de uma nova fase profissional mesmo antes da conclusão. “Cada semestre tem dois módulos. Dependendo do curso, o aluno já tem condições de começar a trabalhar em uma área específica dentro da formação que ele pretende.”

De acordo com o supervisor, outro ganho para um melhor processo de aprendizagem dos alunos é a divisão por módulos.

“A EAD permite que o aluno aprenda em seu ritmo. O formato da oferta de cursos foi estabelecido em módulos com cerca de 10 semanas de duração. Cada aluno tem uma forma de aprender, tem um ritmo, e isso será respeitado. O aluno será cobrado, será exigido, mas dentro dos horários e da disponibilidade de cada um”, reforça o professor.

EAD UNITAU

A reformulação da EAD UNITAU consolida a expansão dessa modalidade de ensino. O Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) revela que, entre os anos de 2011 e 2021, o número de estudantes em cursos superiores de graduação EAD no Brasil aumentou 474%. Se, em 2011, os ingressos por meio de EAD correspondiam a 18,4% do total, em 2021 esse percentual chegou a 62,8%. Esse aumento foi ocasionado, de acordo com o Inep, exclusivamente, pela rede privada de ensino.

Aliar a expansão em todo território nacional à qualidade dos cursos oferecidos é um desafio para as instituições. Em função desse cenário, professor José Maria ainda destaca a qualidade dos cursos oferecidos pela UNITAU e o diploma, que é o mesmo de quem faz um curso presencial.

UNITAU

“A UNITAU é uma das 17 universidades brasileiras que conseguiram nota máxima do Enade/2021 em seus cursos. Tivemos dois cursos com nota 5. E o diploma de um curso EAD tem o mesmo valor, é idêntico ao de um curso presencial. Não existe uma diferenciação na diplomação do aluno.”

Fique por dentro:

Processo seletivo para a EAD UNITAU

Desconto promocional (40%) – até 31 de janeiro

Taxa de Matrícula (ativação da plataforma: R$59,00

Cursos oferecidos – 13

Modalidades – Bacharelado, Licenciatura, Tecnologia

Início das aulas – 27 de fevereiro

Polos EAD em atividade – 33

ACOM/UNITAU

Foto: Leonardo Oliveira – ACOM/UNITAU