Entenda como resolver infiltração nas paredes

Infiltração de água nas paredes é um problema muito comum, e conhecer as suas principais causas podem te ajudar a resolver e até a se prevenir. Confira!

Provavelmente em algum momento da sua vida você já sofreu com infiltração nas paredes de casa, pois tantos são os motivos para isso que é difícil de se livrar, mesmo investindo bastante no imóvel.

Uma das formas de não passar por esse problema é utilizar os materiais de construção certos para obra, levando em conta as condições do local onde a residência está, pois localidades mais úmidas têm mais propensão a sofrer com infiltrações.

Confira no conteúdo de hoje as nossas dicas para identificar as causas de infiltração, como fazer o conserto de forma eficiente e principalmente como se precaver para se livrar de vez deste problema.

Principais causas de infiltrações

Conforme já citamos, vários são os motivos que podem causar as infiltrações e identificá-los é o primeiro passo para corrigir e também para criar subterfúgios para que estes não voltem a ocorrer.

Calhas entupidas

As calhas são fundamentais para o escoamento da água da chuva, pois do contrário, poças poderiam ser formadas no telhado e descerem pela parede. Além de ter as calhas, é preciso limpá-las constantemente para evitar entupimentos, que fazem com a água fique presa e infiltre nas paredes.

Canos danificados

O encanamento passa por dentro da parede em algumas áreas, e se houver algum tipo de defeito, isso gera vazamentos que consequentemente vão formar as infiltrações. Esse tipo de infiltração é comum e problemática, pois demanda reforma do local.

Caimento do piso e escoamento dos ralos

O caimento inadequado do piso pode fazer com que sejam criados pontos de poça de água tanto após uma chuva quanto em uma limpeza, bem como todo o sistema de escoamento pode ficar prejudicado.

Se os ralos da casa não tiverem o devido escoamento, a água pode ficar alojada em alguns pontos e acabar sendo absorvida pelos tijolos na parede, gerando aquelas manchas de mofos comuns em infiltrações.

Como consertar esses problemas

Identificado exatamente onde está a origem do problema, é possível fazer o conserto, e alguns serão mais simples do que outros. Por exemplo, calhas entupidas devido à queda de folhas, basta uma limpeza simples.

Nos casos de defeito no encanamento, a solução é um pouco mais complicada, pois vai demandar o recorte da parede para troca de cano, o que implica também rebocar novamente e refazer a pintura.

Caso no ponto da infiltração tenha surgido manchas de mofo, será necessário corrigir o revestimento e a pintura, e é ideal chamar um profissional para fazer a raspagem dependendo da quantidade de manchas formadas no local.

Cuidados para evitar infiltrações

Vimos que para se precaver contra infiltrações é preciso fazer com que toda água de chuva seja devidamente escoada e que o encanamento seja de qualidade para conter o líquido no qual deve percorrer.

Além disso, é possível utilizar materiais e revestimentos que sejam mais eficientes na eliminação da umidade, fazendo com que o ambiente fique mais resistente contra infiltrações.

Impermeabilização

Uma das técnicas mais eficientes para se livrar de vez de infiltrações na parede é a impermeabilização. A aplicação é feita por meio de um revestimento especial que recebe o tratamento para evitar a infiltração da água.

Atente-se ao sinais e previna-se

Em períodos de chuvas mais espaçadas, o problema de infiltração pode levar mais tempo para ser notado, então é importante estar atento. Manchas escuras nas paredes podem ser um bom indicativo, por isso observe se há alguma diferença na coloração e use o tato para sentir se o ponto está úmido.

Por fim, quando for fazer algum tipo de reforma na sua residência, aproveite para se prevenir verificando a integridade dos encanamentos e fazendo a impermeabilização dos principais pontos.