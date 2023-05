Simone com sua nova turnê ” Tô Voltando” no feriado de Corpus Christi em Campos do Jordão

No dia 08 de junho (feriado) o show acontece no auditório Cláudio Santoro

Simone se apresenta em Campos do Jordão, no próximo dia 08 de junho, no auditório Cláudio Santoro, abrindo a temporada de inverno. As vendas para o show através: ingressos10.com.br.

“Tô Voltando”



A turnê “Tô Voltando” celebra os 50 anos de carreira da cantora, percorre— clássico por clássico, hit por hit — sua imensa trajetória como uma das maiores intérpretes da música brasileira. O roteiro faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas: jóias escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone, conquistando logo nossa memória afetiva e entrando para sempre no cancioneiro nacional.

Simone



Dona de um dos mais belos timbres vocais do país, Simone criou em torno de si um universo absolutamente particular na nossa cultura. Sua voz personalíssima soube costurar perfeitamente a tradição e a modernidade, o cool e popular, fazendo pontes e criando trampolins. Revelou compositores e descortinou clássicos esquecidos. Tratou com igual compreensão estética a melodia mais intrincada de Francis Hime e a balada romântica de José Augusto. Esses aspectos banharam sua discografia, construída sobre a pluralidade de ritmos, de estilos e de gêneros que sempre pautou a música do Brasil. Evidentemente, toda essa diversidade estará em cena nas comemorações dos 50 anos em “Tô Voltando”.



“Tô Voltando” é a festa que celebra toda essa história. Que comemora tantos sonhos já sonhados e tantos voos já voados pela Cigarra em 50 anos de carreira. Mas também é o primeiro de tantos voos e sonhos que ela ainda vai realizar. Começar de novo, sempre.

Show Simone nova Turnê “ Tô Voltando”



Campos do Jordão

Data: 08 de junho (feriado)

Onde: Auditório Claudio Santoro

Os ingressos serão vendidos através do site: ingressos10.com.br

Realização: Dvulga Eventos