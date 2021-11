Prefeitura de São José suspende o Carnaval 2022

A Prefeitura de São José dos Campos acatou a recomendação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus e cancelou as festividades do Carnaval 2022, como desfiles de escolas de samba e blocos em todas as regiões da cidade, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.

Prefeitura de São José dos Campos

A recomendação foi aprovada por unanimidade pelo Comitê em reunião ordinária realizada nesta sexta-feira, 26 de novembro.

São José dos Campos suspende o Carnaval 2022

A medida se refere a atividades em locais públicos, onde não é possível controlar as medidas sanitárias da pandemia. Eventuais bailes em clubes devem seguir todos os protocolos do Plano SP.

Carnaval