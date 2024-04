CenterVale Shopping e Associação Conexão Solidária realizam desfile e bazar solidário em prol de projetos sociais

Desfile de moda acontece no dia 09 de abril, das 08h às 10h; O bazar será aberto ao público após o desfile, e estará à disposição do público mais de 1.000 peças de vestuário

O CenterVale Shopping e a Associação Conexão Solidária, trarão para o centro de compras no próximo dia 09, das 08h às 10h, um desfile de moda e um bazar beneficente oferecendo peças novas e seminovas onde todo o valor arrecadado será revestido integralmente para instituições de caridade cadastradas pelo projeto.

Com apresentação de Agda Queiroz e Lucas Sanseverino, e com show de Maysa Ohashi, o desfile marcado para começar às 09h, contará com a presença de 200 convidados entre clientes das lojas parceiras, imprensa, e empresas participantes da Associação Conexão Solidária. A passarela será montada na Praça Secundária, piso Vale, em frente ao Barbaresco e próximo ao corredor do Jaques Janine.

Após o termino do desfile, às 10h, junto com a abertura do shopping, o público poderá conferir de perto as mais de 1.000 peças de vestuário, calçados e acessórios, que estarão disponíveis para venda até o dia 16 de abril. A loja solidária estará localizada próxima a loja da Pandora, no piso Dutra, das 10h às 22h.

Veja as lojas participantes: Arezzo, Bibi, Botero, Calzedonia, Cia Marítima, Fina Estampa, Hering, Hering Kids, Hope, Jorge Bischoff, Lez a lez, Live, Milon, Oscar, Romã Rouge, Track & Field, Funfarra, Universal, Valisere, Fabiola Molina, Nancy Rabelo, Coe Ótimas, Adelle Brunetto, Namô, Novelli e muito mais. Também fazem farão parte do circuito, as lojas alimentícias Casa Bauducco, Lindt e Napoli.

O projeto social, idealizado por Célia Moscardi, diretora da Conexão/FGV e presidente da Associação Conexão Solidária, acontece desde 2001 e já beneficiou mais de 90 instituições da região de São José dos Campos. Suas ações solidarias visam arrecadar doações para gerar oportunidades e auxiliar na inclusão social de comunidades locais. O bazar é apenas um dos projetos tocados pela empresária, que só em 2022 rendeu três edições.

“Fazer este evento é dedicar tempo e solidariedade, o que faz parte da nossa missão. É um momento especial que nos faz acreditar que a moda é fazer o bem”, ressalta Célia Moscardi.

Para o shopping, receber eventos desse porte também reforçam formas de expressar solidariedade. “O CenterVale sempre está de portas abertas para receber eventos beneficentes. Todas as lojas que aceitaram participar de alguma forma do bazar, vieram prontas para ajudar e transformar vidas. A parceria com a Célia mostra o quanto podemos ajudar o próximo, e esperamos dessa forma, influenciar mais pessoas a participarem de movimentos semelhantes”, pontua André Santi, Gerente de Marketing do CenterVale.

Grupo Conexão

O Grupo Conexão realiza, desde 2001, por meio do Projeto Conexão Solidária, ações em prol da sociedade carente e de entidades assistenciais da região. São campanhas e eventos organizados durante todo o ano em conjunto com funcionários, alunos, parceiros e clientes visando arrecadar doações, gerar oportunidades e auxiliar na inclusão social de comunidades que necessitam de apoio. Acreditamos que contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade não é apenas desenvolver atividades lucrativas, mas sim, preocupar-se também com a realidade ao seu redor.

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, em São José dos Campos, é um dos shoppings mais tradicionais do Vale do Paraíba, sendo o primeiro grande centro comercial da região que alia tradição e vanguarda, inovando cada vez mais o seu conceito de moda, entretenimento e serviços. Com mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m², o CenterVale recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e movimenta mais de R$600 milhões em vendas anuais. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.

Serviço

Desfile de moda

Data: 09/04

Horário: das 08h às 10h

Local: Praça Secundária em frente ao Barbaresco – Piso Vale

Bazar Solidário

Datas: de 09/04 a 16/04

Horário: das 10h às 22h

Local: Próximo a loja Pandora – Piso Dutra