Mestrado em engenharia aeronáutica da Embraer abre 40 vagas

A Embraer iniciou processo para selecionar 40 profissionais para o seu tradicional mestrado em engenharia aeronáutica, realizado em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Conhecido como Programa de Especialização em Engenharia da Embraer (PEE), a iniciativa é um dos mais longevos modelos corporativos de desenvolvimento intelectual e tecnológico do Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro pelo link: https://embraer.com/pee.

Embraer

“Nossos programas de aceleração de carreira, como o PEE, buscam antecipar tendências e conectar talentos com os principais desafios da indústria de alta tecnologia, que exige profissionais altamente qualificados com diversidade de ideias e pessoas. É assim que fortalecemos continuamente nossa cultura de inovação e engajamos quem compartilha da nossa visão de transformação do futuro”, disse Larissa Maraccini, Diretora de Recursos Humanos da Embraer.

Mestrado em engenharia aeronáutica

O programa, dedicado para engenheiros e engenheiras recém-formados, é a principal porta de entrada para atuar na Embraer com desenvolvimento de produtos e processos. Com duração de 18 meses, tem uma grade de ensino que compreende os desafios atuais do setor como Indústria 4.0, Inteligência Artificial, Robótica, Prototipação de Projetos, entre outras disciplinas relacionadas ao ambiente aeronáutico. Para participar, os candidatos precisam ter concluído a formação nos anos de 2020, 2021 e 2022 em uma das áreas de engenharia elegíveis e residir no Brasil.

O processo seletivo será realizado de maneira online e sem custo aos candidatos. Os aprovados terão bolsa-auxílio (compatível com bolsas de mestrado do mercado), convênio médico e odontológico, seguro de vida e vale-alimentação. Toda a formação é ministrada por profissionais da Embraer, professores do ITA e consultores, com direito a título de mestrado profissional em Engenharia Aeronáutica, reconhecido pela CAPES/MEC.

O PEE

O Programa de Especialização em Engenharia (PEE) combina a carga de especialização técnica com o desenvolvimento de conhecimento multidisciplinar. A visão sistêmica é estimulada no profissional com ações de aprimoramento das habilidades em comunicação, valorização do relacionamento interpessoal, da ética profissional e conhecimento da cultura, das pessoas e da estrutura da Embraer. Os cursos são complementados com visitas técnicas às áreas da empresa, feiras de aviação, laboratórios, dentre outros.

O Programa está estruturado em três fases distintas com duração de até seis meses cada: fundamentos de aeronáutica, especialização e integração (fase na qual os participantes desenvolvem uma aeronave com base em um desafio acadêmico proposto). Além disso, também é desenvolvida a tese de mestrado. As aulas são ministradas de segunda a sexta, em período integral, por professores do ITA, especialistas da Embraer e consultores. As aulas ocorrem de maneira presencial ou remota. Para atividades de projeto em equipe, o PEE conta ainda com um seleto time de mentores – profissionais da Embraer tidos como referência técnica em suas áreas de atuação.

A primeira edição foi realizada em 2001 e, até hoje, o Programa já formou mais de 1.600 engenheiros em 29 turmas provenientes de mais de 100 universidades de 20 Estados do Brasil. A média de contratação dos participantes é de 96%.

Imagem de RAEng_Publications por Pixabay