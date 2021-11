Pâmela Rosa leva o ouro no skate no Pan Júnior de Cali

Bicampeã mundial, a skatista Pâmela Rosa superou as adversárias e conquistou a medalha de ouro, na modalidade street feminino, na tarde desta sexta-feira (26), nos Jogos Pan-Americanos Júnior em Cali, na Colômbia. O evento é organizado para atletas de até 23 anos.

A joseense, que conta com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, liderou a disputa desde a primeira volta e somou 12.69 pontos, garantindo o primeiro lugar. Itzel Flores, do México, ficou com a prata e a americana Poe Pinson foi bronze. Com a conquista, Pâmela já garantiu uma vaga no Pan de Santiago-2023.

“Estou muito feliz. Todas somos iguais, todo mundo buscando dar o seu melhor, evoluir. Só queria mesmo agradecer a quem me ajudou e torceu. Essa medalha não é só minha, é de todos que fizeram ela acontecer”, disse.

Pâmela foi bicampeã mundial da modalidade há duas semanas, nos Estados Unidos. Pâmela disputou as Olimpíadas de Tóquio, em julho.

Pâmela Rosa