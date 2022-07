Festa da Bondade volta com comidas típicas e solidariedade

O Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos, recebe de sexta-feira (8) até domingo (10) a tradicional Festa Julina da Bondade. Realizado há mais de vinte anos, o evento terá artesanato, comidas típicas, música regional e muito mais.

Pavilhão Gaivota

Com entrada gratuita, as atividades ocorrerão no Pavilhão Gaivota. O horário de funcionamento é das 11h às 21h (exceto no domingo, quando as atividades se encerram às 19h).

Neste ano, serão 11 barracas de gêneros alimentícios de entidades sociais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade e na Prefeitura. Além de saborear boa comida, o público que prestigiar a festa poderá ajudar as instituições. Todo o valor arrecadado por elas será revertido para custeio e manutenção das respectivas atividades.

Entre as opções gastronômicas, destaque para a tradicional galinhada, vaca atolada, carne na lata, feijão tropeiro, costelinha de ouro, sanduíche de linguiça, produtos de milho, caldinhos e crepes. Também haverá salgados, como pastel e bolinho caipira, kebab e parmegiana. E para sobremesa, doces artesanais e bolos diversos.

Além dos pratos típicos, o evento terá shows musicais, promovidos pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e rua de lazer para diversão das crianças.

Em 2019, último ano da realização da festa antes de ser suspensa por causa da pandemia de covid, o evento atraiu cerca de 30 mil pessoas.

Festa Julina da Bondade